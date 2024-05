Le secteur du transport représente une pièce maîtresse dans le puzzle économique de toute nation, et l'Algérie ne fait pas exception. Dans un monde où la digitalisation s'impose comme un impératif, la transformation numérique du transport revêt une importance capitale. C'est dans cette optique que le Forum des experts en innovation, durabilité et intelligence technologique (Fedidit) se tiendra le 14 mai 2024 à l'hôtel El Aurassi, sous le parrainage du ministère des Transports et du ministère de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises. C'est ce que nous avons appris des organisateurs de ce forum dont l'objectif assigné est d'unir les forces vives de l'industrie, en faisant converger l'expertise des professionnels aguerris avec l'innovation et la créativité de la nouvelle génération technologique. «Cette initiative vise à réunir les entreprises publiques et privées, ainsi que les start-up, dans le but de collaborer ensemble afin de transformer le développement de l'économie nationale avec une nouvelle génération Tech», précise un communiqué parvenu à notre rédaction. Une démarche louable, car non seulement ambitieuse, mais aussi nécessaire, voire d'une nécessité impérieuse. L'objectif est de relever les enjeux actuels et de catalyser un dialogue fructueux pour façonner l'avenir de l'économie algérienne. La digitalisation du transport ne se limite pas à une simple modernisation. Elle représente une véritable révolution, tant sur le plan technologique que sur celui de la gestion et de l'organisation des flux. Les enjeux sont multiples. L'on citera dans ce sillage celui en lien avec la minimisation de l'empreinte environnementale. Un dossier auquel le président Tebboune accorde un intérêt particulier.

Le chef de l'État a ordonné, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres l'élaboration d'un schéma sur l'environnement et l'urbanisme, avec pour but de revoir le système de tri et de distribution des déchets.

Le Président a, également, ordonné «la création de start-up spécialisées dans le recyclage de déchets, au vu de la rentabilité économique importante de ce volet, à travers les opérations le transformation et de recyclage au profit de plusieurs secteurs, en tête desquels l'agriculture». L'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la réduction des coûts, et la nécessité d'offrir des services plus performants aux usagers représentent les autres enjeux recherchés. Dans ce sillage, il est évident de rappeler que notre matière grise ne manque pas d'idées pour aller vers une transformation approfondie du secteur. L'on citera à titre d'exemple la plate-forme logistique digitale de la jeune start-up algérienne «Opticharge», dont nous avons approché le cofondateur, Fardjallah Benaissa. Celui-ci nous a expliqué que «le but de cette solution innovante née en 2020 est de créer une connexion entre les différents acteurs (usines, transporteurs, livreurs, démarcheurs), de repérer les opportunités de transport offertes et donc faciliter et réduire le coût du transport». «Notre premier objectif est de réduire les coûts de la logistique qui impacte de manière significative le prix des produits algériens», a-t-il davantage martelé. De retour à la première édition du Fedidit, il en ressort que les stratégies de collaboration entre les différents secteurs économiques, l'encouragement de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le secteur du transport, les défis et opportunités pour l'économie algérienne dans un contexte mondial en évolution rapide, ou encore la mise en place de politiques et de cadres réglementaires favorables à l'innovation et au développement durable, sont quelques-uns des principaux axes retenus lors de cette manifestation.

Le rendez-vous s'annonce prometteur. Des start-up innovantes et de jeunes talents technologiques engagés dans le secteur du transport, des représentants du gouvernement, des entreprises du secteur, ainsi que des compagnies maritimes et aériennes, sont au rendez-vous. Des investisseurs, des incubateurs et des accélérateurs, ainsi que des banques, et compagnies d'assurance sont également attendus à ce forum.