Dans l'optique de garantir un service efficace pour la gestion des dossiers de la sécurité sociale et apporter une amélioration au cadre de vie des citoyens, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a souligné, samedi à Alger, lors d'une Réunion nationale des directeurs des agences locales de la Caisse nationale des retraites «l'importance de la numérisation pour assurer un service public de qualité». Un passage qui s'avère plus qu'indispensable, du fait que la numérisation des services de a CNR permettrait une meilleure prise en charge des dossiers et des prestations des retraites, à travers un gain de temps évident. Cela étant, l'opération nécessite un engagement sans faille des agents et des responsables de caisse pour opérer un virage important en matière de gestion et d'accueil. Les résultats se mesurant à hauteur de la satisfaction des assurés. C'est dans ce sillage que le ministre a indiqué que «cette réunion s'inscrivait dans le cadre du processus d'évaluation périodique de la performance et de l'efficacité des services fournis aux usagers par les établissements sous tutelle, comme la CNR». Une action qui assure l'établissement d'un état des lieux et d'avancement en vue d'adapter le fonctionnement des agences aux orientations adoptées par la tutelle. Toute la problématique réside dans l'instauration d'un environnement et un fonctionnement qui permettra aux agences de proposer des services en ligne donnant la possibilité aux usagers de connaître et de suivre leurs situations Dans ce sens, il va sans dire que la numérisation se présente également comme un moyen de lutte efficace contre les lenteurs administratives et les anciennes pratiques. À ce titre, le ministre a insisté sur «la nécessité de trouver des moyens innovants pour gérer les prestations de la sécurité sociale et adopter une approche scientifique et pratique dans le cadre du programme d'action du gouvernement visant à promouvoir le service public, à restaurer la confiance du citoyen et à en finir avec la bureaucratie, avec la généralisation du système d'information pour le suivi électronique des dossiers des retraités et l'amélioration des prestations». Il faut dire que toutes ces actions convergent dans le sens d'une vision globale qui s'articule autour du maintien de la politique sociale adoptée et réaffirmée par les pouvoirs publics. Un accompagnement qui demeure au rang de priorité, et qui pourrait réellement se renforcer à travers la transition numérique. De même importance, la santé financière de la CNR demeure un élément central qui entre dans l'évaluation des capacités de cette dernière à concrétiser ces objectifs et à développer une gestion pérenne. Dans cet ordre d'idées, le ministre a souligné que «les réformes et les mesures lancées par l'État depuis 2020 «sont de nature à permettre au système national de retraite de sortir de la difficulté financière conjoncturelle dans laquelle il se trouve. Cela passe par l'augmentation de la part de la CNR dans le volume de recouvrement par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la mise en place de mesures incitatives pour élargir la base des adhérents».