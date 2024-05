Au-delà de ses missions pour la défense des droits moraux et matériels des pharmaciens, le Snapo, le Syndicat national des pharmacies d'officine, se veut un levier incontournable dans les missions de la santé publique.

Fondé en 1996, le Snapo est à son neuvième grand congrès sans compter le nombre important des Journées nationales dans le but de prouver leur rôle fondamental au sein du système de santé, qui est aussi par ricochet au sein du système de la sécurité sociale. Dans son allocution d'ouverture, le président du Snapo-Béjaïa, Dr Ouguergouz s'est félicité de la réussite de l'évènement à travers une adhésion record des pharmaciens d'officine, et leur dévouement à être des acteurs incontournables du système de santé. Pour donner le ton par rapport à la thématique arrêtée pour ces Journées nationales de Béjaïa, Dr Ougergouz rappelle que «nous vivons dans une époque de cuisine à toute heure. Avec le livreur à toute heure, c'est désormais la bouffe sans arrêt et sans contrôle», avait-il souligné avant d'expliquer «il est vrai qu'aujourd'hui avec le développement de la science, le diabète, à titre d'exemple, est facile à gérer, il a son traitement...mais le mieux c'est de ne pas l'avoir du tout. Et là intervient notre rôle justement de faire dans la prévention à travers la nutri-thérapeute», avait-il affirmé avant de passer la parole au président du Snapo, Karim Meghermi pour l'ouverture officielle de la Journée nationale de Béjaïa.

Cette Journée nationale des pharmaciens d'officine a traité d'un sujet d'actualité relatif à la santé et la nutrition. Désormais, comme nous l'a si bien expliqué Dr Ouguergouz, on ne parle plus de nutritionniste, mais plutôt de nutri-thérapeute. À cet effet, plusieurs conférences ont été au programme de cette journée. C'est le président du Snapo,

Dr Karim Meghermi qui a ouvert le bal des conférences pour expliquer à ses adhérents «La nouvelle loi syndicale 23/02», suivie, par Dr Nadjia Boulefrad présidente de la commission complément alimentaire et disposition médicale qui a présenté sa conférence sur «Le compliment alimentaire en officine». «Nutrition et surpoids» est l'autre thème abordé par le professeur Safia Mimouni, chef de service endocrinologie au Cpmc Alger. Quant au Dr Mansouri Aouiche endocrinologue et diabétologue (CHU Mustapha), il a été question de débattre du thème «Place et importance de la nutrition en officine», avant de céder la place au Dr Derouiche Mohamed Tahar Taha pharmacien pharmacologue au centre de recherche en science pharmaceutique de Constantine pour intervenir sur la «Gestion des interactions.»

L'officine, à travers ses missions bien menées par son syndicat, le Snapo en l'occurrence, révèle, on ne peut mieux, toute son importance sur l'échiquier de la santé publique. Pour appuyer ses dires, le président du Snapo nous fait rappeler la pandémie de Covid -19 qui a ébranlé le monde entier comme jamais. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, a démontré l'importance de l'officine qui s'est avérée un espace de santé incontournable.

Pour les pharmaciens présents, à l'instar de Nassim Djama, un farouche défenseur des droits des pharmaciens d'officine, tout en veillant sur l'éthique et la déontologie, «nous attendons le retour de l'ascenseur envers notre profession qui a énormément donné à notre système de santé, et à la sécurité sociale de notre pays. Il est temps que les revendications exprimées par les pharmaciens d'officine soient prises en charge par les décideurs, puisque les pharmaciens d'officine vivent une situation économique qui risque de compromettre leur avenir.