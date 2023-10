Dans le but de réaffirmer l’engagement de l’Algérie à lutter contre toutes formes de violation des lois et des règles internationales pour l’ instauration de la paix et le respect du droit humanitaire international, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounes Magramane a affirmé, jeudi à Alger, que «l’Algérie était profondément attachée aux approches pacifiques visant principalement à instaurer la paix et la stabilité internationales, en faisant prévaloir les dimensions humanitaires, communautaires et nationales garantes de la prévention contre la recrudescence de la violence ». Une position immuable qui a permis à l’Algérie de jouer un rôle constant dans le règlement des conflits régionaux et de proposer son aide pour apporter une médiation dans les conflits au niveau international. C’est dans ce cadre que Magramane est revenu sur les violences perpétrées sur le peuple palestinien exhortant les pays arabes et la communauté internationale à « intervenir immédiatement pour faire cesser ces massacres qui représentent un génocide ». Sur le plan régional, cet engagement s’articule autour de l’importance de la constitution d’un front africain uni et fort contre les incessantes menaces politiques, sécuritaires, et économiques qui guettent le continent. Il faut dire que les derniers développements géostratégiques ont engendré une redistribution des cartes, où l’Afrique abrite désormais de nouveaux enjeux et par conséquent de nouvelles convoitises. À ce titre, l’instauration de la stabilité et la mise en œuvre de processus de traitement des conflits et des problèmes s’impose comme un argument géopolitique et économique incontournable. Dans cette optique, Magramane qui s’exprimait à la clôture officielle des activités du « stage de formation international en partenariat algéro-roumain », a estimé que «L’Algérie prend à chaque fois l’initiative de jouer un rôle axial conformément à l’approche du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, puisée de la tradition ancrée de la politique extérieure algérienne face à ces problématiques, convaincu que notre pays partage avec les frères africains les mêmes défis et aspirations et un destin commun ». Toute l’importance de ces actions réside dans l’émergence d’une stratégie susceptible de revaloriser les atouts et renforcer les capacités du continent africain à assurer un développement pérenne à hauteur des richesses qu’il renferme. C’est dans ce sillage que réside l’importance de telles rencontres, et notamment les actions qui en découlent. À ce titre, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a tenu à souligner que « l’organisation de cette session ne se limite pas uniquement aux débats académiques mais vise à dégager une vision stratégique commune pour les pays du Sahel avec pour base de trouver des solutions adéquates conformément à des exigences étudiées et fondées sur des cadres consensuels auxquels se réfèrent les principaux acteurs ». Une approche qui tend à optimiser la concrétisation sur le terrain, des recommandations issues de ces évènements en vue de signifier une réelle amorce de l’unification des pays africains sur un modèle commun de développement.

De son côté, le secrétaire d’État au ministère roumain des Affaires étrangère, Traian Hristea, a affirmé dans son intervention que « l’organisation de cette formation au profit des pays du Sahel, reflète la volonté de la Roumanie de contribuer à la sécurité et au développement dans la région, et son rôle responsable dans la politique internationale, à travers une présence constante dans des Missions de l’ONU et de l’Union européenne, en Afrique et dans la région du Sahel ».