L'Algérie s'est réconciliée avec les marches grandioses en solidarité avec les causes justes en général et la cause palestinienne en particulier.

Plusieurs villes du pays ont observé des marches de soutien aux Palestiniens qui subissent les affres des bombardements de l'entité sioniste à Ghaza.

La capitale a eu sa dose de mobilisation populaire pour exprimer sa solidarité indéfectible avec le peuple palestinien et pour dénoncer les crimes barbares commis par l'entité sioniste à Ghaza.

La cause palestinienne constitue une sorte de «dogme» pour le peuple algérien qui a connu les affres du colonialisme français et ses retombées néfastes sur sa condition en général. La dernière mobilisation des Algériens montre on ne peut plus clairement que la cause palestinienne reste une question cruciale pour l'Algérie dont le soutien est quasiment global dans la perspective de voir le peuple palestinien indépendant et souverain sur sa terre. De mauvaises langues ont décidé que l'Algérie n'allait pas observer des marches populaires en soutien au peuple palestinien qui résiste à la machine infernale de l'entité sioniste qui tue les enfants et les femmes et détruit les hôpitaux et des maisons.

Les publications ont été conçues de la sorte afin de discréditer l'Algérie et sa position à l'égard de la question palestinienne.

Hélas, ce jeu a été réduit à néant en constatant que l'ensemble des Algériens et Algériennes sont sortis pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien meurtri. Ce sursaut populaire a étonné les cercles à la solde des nébuleuses hostiles à l'Algérie et à sa souveraineté. Ils pensaient que c'était l'occasion pour «rebattre» les cartes et profiter de la situation pour faire déborder cet élan populaire qui était destiné au soutien du peuple palestinien, en l'instrumentalisant à des fins autres que son objectif initial.

Échec cuisant pour les officines qui ont parié sur l'immobilisme de l'Algérien quant au soutien de la cause palestinienne. Les manifestations de jeudi dernier ont montré une sorte de détermination inflexible des Algériens à apporter leur contribution effective à la cause palestinienne dans toutes les circonstances et conditions.

Les Algériens ont fait preuve d'une grande conscience et sagesse durant ces manifestations populaires de soutien à la cause palestinienne. Aucun débordement ni grabuge visant à semer la pagaille et l'anarchie à l'intérieur des marches.

Aucune violence n'a été observée. C'est un signe de maturité politique qui se confirme de plus en plus. Le pacifisme des marches qui ont été observées dans toutes les villes du pays ont barré la route à certains aventuriers qui s'attendaient à ce que les manifestations dédiées à la cause palestinienne prennent une autre tournure.

Cet échec montre encore une fois que l'Algérien est conscient des enjeux et de la gravité du contexte dans lequel se trouve le pays et ses frontières.

La question palestinienne a montré le degré de maturité au sein de la société au point où le consensus s'est affirmé dans tout le territoire national sans exception.

Les Algériens savent déterminer les priorités comme ils savent aussi quand est-ce que il faut faire preuve de responsabilité patriotique et ne pas suivre le chant des sirènes.

Les manifestations du jeudi réservées au soutien du peuple palestinien à Ghaza, ont mis un terme à l'esprit haineux de certaines sphères qui cherchaient à ce que le peuple algérien ne puisse pas soutenir la Palestine et son peuple.

Rien de ce scénario n'a été réalisé, au contraire, la mobilisation était impeccable et la participation était forte dans toutes les villes de l'Algérie en général et la capitale en particulier.

Le peuple algérien a donné une leçon à ceux qui pensaient que la cause palestinienne a perdu de sa brillance dans la société algérienne.

Les marches de jeudi dernier témoigneront de ce lien qui lie le peuple algérien à la cause palestinienne et son peuple.

Cette dimension symbolique de solidarité avec la Palestine donnera plus de sens à la résistance palestinienne dans sa quête à la création de son État.