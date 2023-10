Le procès des présumés auteurs du meurtre de Djamel Bensmaïl survenu le 11 août 2021 à Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou s'est poursuivi, hier, devant le tribunal criminel d'appel de Dar El Beïda par l'audition du reste des accusés. Le procureur général a requis la peine de mort pour tous les accusés poursuivis pour crimes et une peine de 10 ans ferme, assortie d'une amende de 500 000 DA contre ceux qui sont poursuivis pour des faits qualifiés de délits. Au troisième jour consécutif, la présidente de l'audience à interrogé Saoud Hassane, un accusé originaire d'El Milia dans la wilaya de Jijel, sur sa fidélité ou abonnement aux pages facebook du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK).

L'inculpé a nié avoir déclaré devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance qu'il était sympathisant du MAK. «Je ne connais personnellement aucun militant du MAK», a-t-il indiqué, soutenant qu' «il ne faisait que suivre les pages facebook de cette organisation ainsi que d'autres partis politiques par curiosité». Il a accusé les auteurs de l'investigation électronique d'avoir procédé d'une manière sélective, en se référant qu'à ces publications ayant un lien avec le MAK. Tout en mettant en avant son modeste niveau d'instruction (9e année fondamentale), il a souligné qu'il avait pris part aux marches du Hirak, mais pas du MAK, et que ses discussions sur la Toile portaient sur les législatives. Appelé par la juge, Hadjaz Azouaou est revenu sur les faits. «J'étais de passage dans les lieux du crime en allant ramener un infirmier qui devrait s'occuper de ma grand-mère atteinte de Covid-19.» «J'ai partagé une vidéo de quelques secondes montrant le véhicule suspect saccagé, renversé et brûlé», a-t-il ajouté. Ce dernier est accusé d'être chargé par le MAK de couvrir cet évènement dramatique. Khalili Amghid, le dernier des inculpés appelé à la barre, a comparu libre au procès, ayant été acquitté en première instance. Il a déclaré qu'il «s'était déplacé depuis son village à Larbaâ Nath Irathen pour apporter de l'aide aux victimes des incendies». À la fin des auditions des accusés, la juge a interrogé les victimes, à savoir le propriétaire du véhicule saccagé et brûlé- fraîchement acheté de marque Renault Clio Campus immatriculé à Aïn Defla- Fekar Lies et son compagnon, Mezrar Fouad, tous les deux originaires de Bordj-Ménaïel dans la wilaya de Boumerdès. Ces derniers ont indiqué que leur véhicule a été bloqué par une foule à l'entrée de Larbaâ Nath Irathen. Fekar Lies, le chauffeur de la Clio a soutenu qu'il a été menacé par un des accusés qui brandissait une pelle après avoir intercepté le véhicule «suspect».

Ce dernier s'avère être Moustfaoui Chaabane, qui a été identifié dans la salle d'audience par Fekar Lies. Ce dernier ajoute que lui et son compagnon ne sont encore en vie que grâce aux policiers qui ont pu les faire fuir vers le siège de la sûreté de daïra, puis vers le siège de la sûreté de wilaya à Tizi Ouzou. Demandant la parole, l'accusé a catégoriquement nié les affirmations des victimes. En jurant trois fois par Allah, il déclare que Fekar Lies est en train de mentir sur toute la ligne, car au moment des faits. «Tout d'abord j'étais loin du lieu de l'accident du véhicule suspect et je ne portais pas de pelle ce jour-là», a-t-il affirmé. Juste après la confrontation, le père de la victime, Nordine Bensmaïl entre dans la salle d'audience, accompagné par un policier. Il avoue qu' «une douleur atroce le ronge depuis ce crime odieux commis contre son fils, qui s'est porté naturellement volontaire en vue porter de l'aide à ses frères à Tizi Ouzou.

En réponse à la juge qui lui a demandé qu'elle est sa lecture de cet évènement dramatique, il répond que la victime, un artiste, n'appartenait à aucun parti politique. Tout en regrettant la façon atroce dont il a été tué, il fait savoir que jusqu'à maintenant sa mère reste inconsolable. Elle me demande sans cesse à qui pensait son fils en ces moments cruels et pourquoi on l'avait privé même de l'eau qu'il avait fortement réclamée. À la fin des auditions, le tribunal a procédé à la projection de vidéos de cet horrible meurtre qui a ravivé les images et les propos choquants de ce crime abominable.

Pendant près de 30 minutes, deux séries de vidéos retraçant les détails de cet évènement dramatique ont été diffusées. Notons que ces vidéos ont été diffusées par les accusés eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Les extraits projetés ont montré les détails de ce crime odieux, depuis l'interception de la victime dans la ville de Larbaâ Nath Irathen et son agression par les accusés. Elles montraient aussi le lynchage de Djamel Bensmaïl, brûlé vif et dépouillé de ses objets personnels. Elles montrent également les attaques contre le véhicule de la police ainsi que la prise d'assaut du siège de la sûreté de daïra de Larbaâ Nath Irathen. Ces vidéos ont mis en évidence le comportement barbare et anarchique d'une foule chauffée à blanc et sans doute, sans vouloir justifier le meurtre, accablée par de gigantesques incendies ayant causé des pertes humaines et matériels. À la fin de la diffusion des vidéos, la juge a donné la parole aux accusés qui se sont reconnus sur les vidéos. Cela a permis à certains d'entre eux de s'appuyer sur ces images pour confirmer leur innocence. Par ailleurs, les avocats de la partie civile dont Algérie télécom, les occupants du véhicule suspect et la famille de Djamel Bensmaïl ont demandé à la justice d'avoir une main lourde et frapper fort dans ce procès jugé historique. Tout en remettant en cause le rapport d'expertise du médecin légiste, l'avocate de la famille de la victime a demandé des peines à la hauteur de ce crime atroce.