Les travaux de réalisation de la pénétrante reliant la wilaya de Tizi Ouzou à L’autoroute Est-Ouest via la daïra de Draâ El Mizan accusent des retards qui inquiètent l’Assemblée populaire de wilaya. Un souci qui fait que son président, Mohamed Klaleche, effectue régulièrement des visites sur le terrain. Lors de sa dernière « virée » effectuée d’ailleurs, hier, le président de l’APW a vivement insisté sur la nécessité de livrer le projet dans les délais impartis. Il a, en effet mis l’accent sur « l’urgence de livrer en premier lieu, au mois de mars, le projet d’évitement est de la ville de Draâ El Mizan, et sur le strict respect des délais d’achèvement, au mois d’août, d’un tronçon de 5km de cette pénétrante qui servira également d’évitement du côté Ouest ».

Jugeant la cadence des travaux lente, Klalèche a également demandé aux entreprises un déploiement en équipe 2x10h pour livrer en décembre 2024 le couloir prioritaire (19 km) qui le relie directement à l’autoroute Est-Ouest, afin de permettre enfin la finalisation de ce projet dans le respect des délais contractuels. La sortie aura également permis de voir, sur le terrain, l’avancement, des chantiers et les obstacles qui entravent leur progression, malgré les moyens mis à leur disposition par les pouvoirs publics. En fait, la bretelle de l’autoroute Est-Ouest, dans sa partie située sur le territoire de la wilaya de Bouira, devrait être livrée vers la fin de l’année en cours. Les travaux, actuellement à l’arrêt sur le tronçon Djebahia-Draâ El Mizan, devraient être relancés après une suspension qui dure depuis juillet 2023 pour des raisons d’ordre technique, d’oppositions ainsi que des difficultés financières. Aussi, afin de relancer la cadence, les pouvoirs publics ont mobilisé une enveloppe budgétaire estimée à 20 milliards de dinars en plus des 50 milliards initialement alloués. Il est à rappeler que ce tronçon s’étend sur une distance de 18,5 kilomètres.

Enfin, rappelons que la pénétrante reliant la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest fait partie des projets structurants dont a bénéficiés la wilaya de Tizi-Ouzou. Les travaux de sa réalisation ont été confiés en 2014, à un groupement algéro-turc représenté par l’Engoa pour la partie algérienne et Ozgun pour le côté turc, pour un montant de 55, 69 milliards de dinars. D’une longueur de 48 kilomètres, le tracé compte 21 viaducs et deux tunnels de longueurs respectives de 710 et de 950 mètres. Le projet se décline par ailleurs par une série d’échangeurs, au nombre de sept, et 37 ouvrages d’art dont 16 se trouvent située dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le projet donnera, une fois réceptionné, un véritable coup de starter à une intense activité économique à travers la wilaya de la ville des Genêts.