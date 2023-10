La pénétrante autoroutière liant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest sera livrée dans un délai ne dépassant pas une année, au mois de septembre de l'année prochaine, a-t-on appris auprès de sources proches de la direction des travaux publics. La même source a ajouté que «les travaux ont atteint un taux d'avancement estimé à 95%», soulignant que «le projet devant être réceptionné le premier semestre de l'année en cours, a connu un retard sensible en raison d'un certain nombre de contentieux l'ayant ralenti avant que ces situations contentieuses ne soient solutionnées». La pénétrante devant relier le port d'Oran et l'autoroute Est-Ouest, s'étendant sur une longueur de 26 km. Les travaux ont été confiés au groupe algéro-turc «Makyol» pour un coût global estimé à ce jour à 50 milliards de DA. Cet accès a accusé un retard dans sa réalisation pour des raisons techniques relatives au traitement définitif de cinq glissements de terrain, survenus lors des travaux. Ce projet, réalisé avec des techniques modernes, comprend cinq ouvrages d'art, dont une trémie à deux accès sur une longueur de 930 mètres, une autre trémie de 1 580 mètres, un viaduc de 680 mètres, ainsi que la réalisation d'un accès à la mer et à l'autoroute Est-Ouest. La première tranche s'étend sur 18 km. Elle comporte la mise à niveau du 4e périphérique, jusqu'à l'échangeur de la RN4 et du tronçon de la RN4 à l'échangeur de l'autoroute Est-Ouest. La seconde porte sur le raccordement de la pénétrante portuaire avec l'autoroute Est-Ouest via deux variantes, dont la première concerne la mise à niveau sur 18 km de la 1ère rocade jusqu'à l'AEO et la seconde entre l'échangeur de Canastel et la 2e rocade, en l'occurrence le 5e périphérique. Cet ace s'étend sur une trajectoire de 5 km. La troisième phase comprend le raccordement de la pénétrante portuaire avec la ville d'Oran, côté ouest. Une fois opérationnel, cet axe routier apportera une valeur ajoutée et une nouvelle dynamique économique, en plus de l'aspect esthétique qu'elle donnera à la capitale de l'ouest du pays. Il permettra la réduction des encombrements, en donnant une plus grande fluidité au trafic des camions fréquentant le port via l'ancienne route empruntée quotidiennement par quelque 1600 camions. De ce fait, la circulation automobile sera totalement allégée étant donné que les camions poids lourds de gros tonnage ou encore ces semi-remorques rallieront allégrement l'autoroute Est-Ouest une fois franchi le seuil du port d'Oran. Autrement dit, ils n'emprunteront plus l'époustouflante trajectoire ou encore cette très dangereuse et rude pente du port d'Oran menant vers le rond-point de la cité Djamel via Carteaux avant de prendre la voie liant El Bahia à l'évitement d'Oued Tlélat puis enfin l'autoroute Est-Ouest. D'autant plus, cet ancien axe routier constitue, en vérité, un véritable casse-tête pour de nombreux camionneurs, notamment ceux transportant des marchandises facilement déchargeables et rapidement monnayables. Ils sont, dans plus d'un cas, appelés à faire face aux bandes de voleurs des marchandises les pourchassant à longueur de journées à bord des petites motos et autres véhicules de poids légers. Profitant de la situation de faiblesse de ces camionneurs circulant à petite vitesse et ne pouvant, en aucun cas, immobiliser leurs camions vu la lourde charge qu'ils transportent en plus du fait que l'axe en question est constitué d'une rude montée, ces bandits se mettent, dans une célérité incroyable, dans leur besogne qu'ils exécutent rapidement en montant par effraction dans le camion pour décharger, en toute quiétude des sacs entiers de semoule, de soja et autres produits qu'ils débardent tout aussi rapidement, en les jetant par terre, avant qu'ils ne soient récupérés ensuite par leurs complices et s'éclipser dans la nature pour ne donner signe de vie que pour revendre leur «recette» du jour. Cette pénétrante autoroutière a été décidée dans le sillage d'un certain nombre de plusieurs autres projets d'envergure, dont le projet d'extension du terminal à conteneurs au port d'Oran. Tel que conçu par les promoteurs de ce gigantesque chantier, ce port traitera, dans la première phase, quelque 500000 conteneurs avant de passer progressivement à un million de conteneurs par an, une fois réceptionné. De plus, le port accueillera des navires de gros tonnage du type Panamax d'une cargaison variant entre 4000 et 8000 conteneurs. Le port d'Oran sera ainsi donc, connecté à l'autoroute Est-Ouest au grand bonheur de ces camionneurs. Ainsi donc, le trafic routier, estimé actuellement à 1500 camions par jour passera inéluctablement à 3000 camions dès la mise en service du projet d'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran. Cette première phase dudit projet compte trois importants couloirs.