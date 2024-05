Deux ans après sa fermeture, la plage d’Ain Franine sera ouverte cette année. Cette annonce a été faite par le wali d’Oran, Saïd Sayoud. Lors de sa dernière sortie médiatique, ce responsable a affirmé que «les travaux d’aménagement de cette plage tirent à leur fin », soulignant «le lancement d’une opération d’envergure portant sur l’éradication de tous les points noirs relevés l’année passée». Il s’agit principalement des sites jugés sinistrés n’ayant pas accueilli les estivants pour diverses raisons, comme ce fut le cas de la plage d’Aïn Franine, rattachée à la commune de Bir El Djir, localité située dans la partie est de la wilaya d’Oran. Cette plage a, durant l’été 2022, été le théâtre d’un éboulement qui a coûté la vie à un enfant et son père ensevelis sous les décombres. Réagissant aussitôt le drame enregistré, la wilaya d’Oran a, en prenant en compte le relief des lieux, promulgué une mesure interdisant la baignade dans cette plage jugée périlleuse pour les plusieurs dizaines de familles l’élisant comme lieu de prédilection en raison de son statut idoine essentiellement pour les familles, cette plage étant connue pour sa quiétude et le climat de sérénité la marquant contrairement à d’autres plages réputées pour leur vacarme et leur brouhaha, en plus de la fluidité de la circulation routière la marquant en la ralliant.

La plage de Aïn Franine est un site touristique naturel, vierge n’ayant connu aucune transmutation, d’où l’attraction de plusieurs centaines de visiteurs constitués de touristes locaux et étrangers en plus des curieux en quête d’un pan de farniente loin des grands casse-têtes estivaux comme les musiques aux fortes sonorités se dégageant un peu partout, notamment dans les plages de la corniche ouest d’Oran et les autres casse-têtes liés aux sempiternels bouchons de circulation se constituant également sur les routes de la corniche inférieure et la corniche supérieure. Alors que la saison estivale est à quelques encablures, la wilaya d’Oran, représentée par l’ensemble des municipalités, est à pied d’œuvre dans ses préparatifs. «Dans ce cadre, tous les chantiers lancés en ce sens sont à réceptionner durant la première semaine du mois de juin », a indiqué le wali d’Oran, ce dernier présidant une réunion de l’exécutif local.

Le responsable a exhorté les responsables locaux à ne rien laisser au hasard dans les préparatifs, le but étant de réussir la saison estivale. Par-là même, il a invité les responsables locaux en charge de cette opération d’«apporter des solutions aux insuffisances relevées l’année dernière», invitant les mêmes autorités à «anticiper les actions permettant aux estivants de passer un été dans des conditions meilleures et un cadre plus agréable».