Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a plaidé, hier, pour l'introduction des nouvelles technologies dans le processus éducatif et la valorisation des langues vivantes pour réaliser le développement escompté. Dans une allocution prononcée lors d'une Journée parlementaire sur le thème «Programmes scolaires et enjeux futurs», organisée par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'APN, Brahim Boughali a indiqué que «les mesures prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participent de la prise de conscience», quant à l'importance de «l'introduction des nouvelles technologies dans le processus éducatif et la valorisation des langues vivantes». Brahim Boughali a estimé que cette démarche était de nature à «assurer le décollage et le développement escomptés». Le président de l'APN a affirmé que «le processus éducatif sera toujours au coeur du développement», soutenant que «le développement de l'individu est la pierre angulaire de l'édification, le fondement de la civilisation et le préalable du progrès et du développement». Il a également souligné la nécessité de «tenir compte des constantes nationales dans l'élaboration des programmes scolaires, notamment celles liées à la patrie, à l'identité, à l'appartenance, à l'Histoire et à la civilisation», qui sont, a-t-il dit, «le ciment de la cohésion sociale».