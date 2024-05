Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif a déclaré, à partir d'Oran, que «la prochaine élection présidentielle constitue une étape importante pour le pays». Cette déclaration, qui signifie que ce parti est en train de préparer sa participation à cette joute importante dans la vie politique de la nation. L'embrouillamini est complètement écarté sur cette question qui constituait une «énigme» depuis, plusieurs mois avant l'annonce officielle de la collaboration du Mouvement à ce grand événement politique.

Le président du MSP, Abdelali Hassani Cherif, a appelé les Algériens à contribuer à réussir ce rendez-vous électoral. Il a souligné en la matière, que «la prochaine élection présidentielle constitue une étape importante pour le pays, car c'est une opportunité pour la classe politique et les citoyens des différentes couches sociales d'oeuvrer à l'unité et à la stabilité du pays. La prochaine élection présidentielle est importante, car elle se déroulera à la lumière des changements internationaux, des risques régionaux, de la concurrence intense entre les différentes puissances mondiales, des transformations en cours dans la région du Sahel et en Afrique, et des effets associés aux crises mondiales dans les domaines sécuritaire, économique et scientifique», a-t-il expliqué à sa base militante, au moment d'un meeting organisé dans la wilaya d'Oran. Hassani Cherif est revenu sur la question des alliances, rappelant que les anciennes méthodes et expériences d'accords ne devraient pas trouver de place lors de la nouvelle expérience électorale de la présidentielle du 7 septembre prochain,alors que le même président avait déclaré que le MSP ira seul à la conquête de la prochaine présidentielle anticipée. À ce propos, le président du MSP, a rappelé «la nécessité pour la classe politique algérienne, de ressentir l'indispensable de trouver un terrain d'entente pour organiser une élection présidentielle démocratique à laquelle chacun contribue, sur la base de l'interaction démocratique et de la concurrence libre et transparente, en élaborant de nouvelles conceptions aux alliances et à ne pas reproduire les expériences antérieures qui ont contribué à la fermeture de la pratique politique, affaiblissant ainsi le rôle des partis et faussant le processus électoral», a-t-il souligné.

Le premier responsable du MSP a rappelé la position de son Mouvement à l'égard des questions cruciales qui concernent le pays. Il a, dans ce sens, expliqué qu' «il est un partenaire politique qui recoupe toutes les politiques, programmes et démarches qui préservent l'unité, la souveraineté, l'indépendance, la croissance économique et le développement de l'Algérie dans un sens positif et ne pratique pas le nihilisme dans ses démarches et ses positions politiques», a-t-il indiqué. Le volet en rapport avec l'élection du 7 septembre constitue un sérieuse préoccupation au sein de la direction du MSP. Il faut savoir que la décision de désigner le candidat à la présidentielle sera prise par le Conseil national consultatif du Mouvement. Les tiraillements semblent en train de faire rage au sein du Mouvement, surtout à travers des personnalités du parti et les anciennes figures, qui ont toujours caressé le rêve de se porter candidat et pourquoi pas devenir président de la République. Le Mouvement de la société pour la paix doit éviter de tomber dans la précédente crise qui a provoqué les divisions et les dissensions, allant jusqu'à susciter des démissions en cascade au sein du Mouvement. La présidentielle (anticipée) du 7 septembre va administrer la preuve concrète, au sein du MSP, quant au choix d'un seul candidat qui sera l'émanation d'un débat et d'une consultation transparente à l'intérieur des structures du parti. Cette réalité risque de ne pas se concrétiser, au vu de l'enjeu que constitue le prochain scrutin. On parle déjà de l'ex-président du MSP, Abderrezak Makri, qui veut postuler à la candidature à l'élection présidentielle anticipée. Le débat se situe au niveau de la démarche elle-même, c'est-à-dire: le candidat à la présidentielle sera-t-il choisi par la base du MSP via ses structures internes ou va-t-on assister au bal des divisions sur la question de la candidature et, par ricochet, sur un nouveau chapitre d'une crise interne aux conséquences organiques néfastes sur le Mouvement et son avenir politique?