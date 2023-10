Les médias tunisiens ont largement traité la 22e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne, qui s'est tenue la semaine passée à Alger et qui a été couronnée par la signature de 26 accords et conventions de coopération. Comme ils ont salué la convergence de vues des chefs d'État des deux pays. La proportion de ces accords et cette convergence peuvent manifestement augurer de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays voisins dont les échanges économiques et commerciaux doivent passer à un niveau très élevé. Le quotidien tunisien, La Presse, précise que ces accords sont le «fruit d'un processus de concertation amorcé au sein du comité de suivi tuniso-algérien».

Ces accords à caractère «hautement sectoriel» viennent couvrir 16 dossiers relevant de plusieurs départements ministériels, a souligné la même parution. Il s'agit en l'occurrence, de dossiers liés aux affaires des moudjahidine, à l'éducation, à la culture, aux affaires sociales et à l'intérieur.

Les accords portent également sur le commerce, les transports, le tourisme, l'emploi, l'industrie, la formation professionnelle, la jeunesse, les sports, le logement, la digitalisation, l'énergie et l'investissement, a rappelé La Presse. Le même canard a repris, dans le menu détail, les accords signés mercredi sous la présidence d'Aïmene Benabderrahmane et son homologue tunisien.

Le site Tunisie DirectInfo est revenu sur le contenu de l'audience accordée par le président Tebboune au chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani. L'entretien intervient en marge de sa visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau dans le cadre des travaux de la 22e session de la haute commission mixte tuniso-algérienne, a souligné la même source. Dans une déclaration aux médias à l'issue de son entretien avec le président Tebboune, le chef du gouvernement tunisien a souligné que cette rencontre a été l'occasion de prendre connaissance de la vision du président algérien s'agissant de promouvoir les relations fraternelles et de booster la coopération. De son côté, TN (Tunisie numérique) a mis en avant la volonté des responsables des deux pays à donner un coup d'accélérateur à leur partenariat. À l'issue du Forum économique tuniso-algérien, les deux parties ont réaffirmé, leur volonté de développer un partenariat fructueux dans divers secteurs de coopération importants, a écrit le média tunisien. Ils ont également convenu de surmonter tous les obstacles à la réalisation des objectifs de ce partenariat en exploitant toutes les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissements disponibles, a-t-on précisé.

Les deux parties, conformément aux recommandations énoncées dans le communiqué final conjoint, ont également convenu de renforcer les programmes d'échanges de visites et de rencontres entre les entrepreneurs, en plus de s'engager à participer régulièrement aux divers évènements économiques et commerciaux organisés en Tunisie et en Algérie.

La deuxième et dernière journée du forum, qui a débuté le 3 octobre a été consacrée à des réunions de travail bilatérales (B2B) rassemblant plus de 300 acteurs économiques des deux pays frères, leur permettant de discuter des opportunités de coopération et de partenariat dans plusieurs domaines.

Ces réunions ont permis des échanges fructueux entre les entrepreneurs tunisiens et leurs homologues algériens, ainsi que des représentants des institutions de soutien au commerce et à l'investissement des deux pays.

Un intérêt particulier a été accordé aux aspects relatifs et aux solutions pratiques à apporter pour faciliter le transport et le transit des biens, l'exploration et la définition de projets mutuellement bénéfiques, ainsi que la promotion de partenariats et la conclusion de contrats, a indiqué le même support. Ce dernier a cité, dans ce sens, la réactivation des activités de la «Chambre de commerce tuniso-algérienne», qui assurera un suivi efficace et continu des projets d'échange commercial et d'investissement conjoint.

Le même média a repris les déclarations de Benabderrahmane affirmant que l'Algérie compte 42 projets tunisiens d'investissement, directs et via partenariat, dont 38 concrétisés dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, de l'industrie et des services d'une valeur avoisinant les 14 milliards de DA.