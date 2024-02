Organisé par l'agence «One Creative» et placée sous le parrainage du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, la seconde édition du Salon international de l'electro - ménager (Siem II), a ouvert ses portes jeudi dernier au Palais des expositions de la Safex (Alger-Pins maritimes).

Cette manifestation économique de quatre jours, qui devra prendre fin lundi 19 février, est caractérisée par un enthousiasme particulier des visiteurs. Ceci s'explique par l'incessante arrivée du mois sacré du Ramadhan, un moment propice qui demande un équipement ménager singulier. Les 22 exposants inscrits montrent la disponibilité d'une large gamme de produits, entre appareils de cuisine, réfrigérateurs, cuisinières, fours, micro-ondes ainsi que des lave-vaisselles, lave-linges, climatiseurs et aspirateurs. Des processus de réductions et autres promotions sont ostensiblement affichés. Le public est en effet invité à découvrir les diverses modalités de financement auprès, notamment des banques islamiques qui proposent maints avantages de crédits avec des facilités de paiement et autres formules conformes à la «Charia». Plusieurs entreprises importantes participent à ce salon, dont on citera LG, Condor, Géant electronics, Cristor, Raylan... Actuellement, le nombre d'entreprises exerçant dans cette filière est estimé à environ 150 sociétés algériennes. On a assisté ces dernières années à l'émergence de pôles industriels exerçant dans le domaine tels que Sétif, Bordj Bou Arréridj et Sidi Bel Abbès. Les entreprises actives dans le secteur public représentent 13%, alors que les entreprises privées représentent 87% du secteur. Cette filière contribue à fournir plus de 30 000 emplois directs, dont plus de 50% (16 000) dans le secteur public.

La production nationale dans le secteur électroménager, qui a augmenté considérablement ses capacités de production, a réussi à couvrir près de 83% des besoins du marché local, a précisé Aoun dans une allocution lue en son nom par la directrice générale du développement industriel au ministère, Amel Allam, à l'occasion de l'inauguration de cette 2e édition du Siem. Cette dernière était assistée par Djamila Bachouche, directrice du département ENR du même département ministériel. Cette dynamique de production a permis à certaines entreprises du secteur d'exporter vers des pays africains et européens. Le ministre, qui a mis en avant le rôle de cette filière dans la création d'emplois directs et la densification du tissu industriel national, a également relevé le «développement significatif» de cette industrie en termes de qualité, conformément aux exigences du marché mondial, mais aussi à celles du consommateur algérien, de plus en plus exigeant et fort soucieux d'acquérir des produits de qualité conformes aux normes internationales. D'après les chiffres avancés dans l'allocution du ministre, le secteur privé représente 87% des entreprises activant dans cette filière, Aoun a souligné que son département ministériel veille à accompagner les opérateurs économiques activant dans ce domaine leur permettant, notamment de bénéficier de mesures incitatives en vue d'augmenter le taux d'intégration nationale. Rappelant les efforts déployés pour créer un environnement propice à l'investissement et favorisant le développement de la production locale et les exportations, notamment à la faveur de la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement et de ses décrets exécutifs, Aoun a par ailleurs mis en exergue le développement remarquable qui s'est opéré dans le secteur bancaire, avec l'ouverture de banques algériennes dans des pays africains, qui serviront de plate-formes pour l'accompagnement des entreprises algériennes exportatrices, notamment dans le secteur électroménager. Le ministre a, par ailleurs, souligné la portée de ce salon, qui se veut une plate-forme pour la promotion de cette industrie, un encouragement de la production nationale et l'accès aux marchés étrangers.