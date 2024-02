La société italienne, «Bonifiche Ferraresi-(BF)», spécialisée en agriculture a exprimé, lundi dernier, lors d'une rencontre de travail avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi), sa disponibilité à réaliser de grands investissements agricoles dans le sud de l'Algérie, notamment en matière de production de blé dur et de semences. Au terme de cette rencontre, Federico Vecchioni, P-DG de Bonifiche Ferraresi, a précisé que sa société avait obtenu, l'année dernière, un contrat de concession définitif au niveau de la wilaya de Touggourt pour la production du blé dur, soulignant que cela constituait «un premier pas pour un projet beaucoup plus important».

«Nous sommes ici pour oeuvrer à élargir le projet à travers d'autres investissements agricoles dans le sud de l'Algérie», a-t-il déclaré à la presse, ajoutant que la société «BF» compte lancer un «grand investissement» en Algérie, l'année prochaine. «BF» compte investir également dans la production de semences, d'olives et de fruits et dans l'industrie agroalimentaire pour «contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire en Algérie et à l'exportation», a-t-il dit. Il a souligné que la société exportera du blé de l'Algérie vers l'Italie considérée parmi les plus grands consommateurs de blé dur au niveau mondial. La délégation de «BF» était, également, composée de l'ancien Premier ministre italien, Massimo D'Alema, qui a qualifié le projet de la société de «l'un des plus importants au titre de la coopération algéro - italienne, étant un projet stratégique bénéfique aux deux pays». D'Alamo a estimé que les investissements de la société «offrent une contribution majeure à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie, ainsi que de grandes opportunités pour le secteur de la production de pâtes en Italie». Il a révélé que BF est sur le point de créer une université spécialisée en agriculture en Italie, et qu'elle entend également créer un centre de recherche et de formation en Algérie, pour contribuer à l'augmentation de la production agricole à travers le transfert des technologies modernes de production. Le directeur général de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement (Aapi), Omar Rekkache, a précisé de son côté que le débat avec la délégation italienne était «fructueux», mettant en avant que les projets de la société pour la culture de blé dur et des semences sont «d'une importance majeure pour la réalisation de la sécurité alimentaire». Rekkache a relevé que l'Aapi est prête à accompagner la société italienne durant la période de la concrétisation de ses investissements, d'autant qu'elle entend élargir son activité aux industries manufacturières. La délégation italienne a écouté plusieurs exposés sur les mesures incitatives de l'investissement et le rôle de l'Agence dans l'accompagnement des investisseurs, ainsi que sur les conditions d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État destiné à la réalisation de projets d'investissement.