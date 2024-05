Des détachements de la Protection civile arrivent, demain, à Alger. Il se joindront à nos soldats du feu, dans les prochains jours et participeront à un exercice de simulation à caractère international, prévu dans la wilaya de Bouira et qui permettrait aux deux pays frères de se préparer au pire. C'est ce que nous avons appris hier, du colonel Farouk Achour, instepcteur à la direction générale la Protection civile. Un déplacement aussitôt programmé, suite aux échanges entre le premier responsable de la sécurité intérieure du pays, le ministre de l'Intérieur Brahim Merad, et le directeur général de l'Office national tunisien de la Protection civile, Abdessamad Ben Jeddou, en présence du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef. Les discussions ont eu lieu en marge de la cérémonie de sortie de deux promotions de la Protection civile, présidée par le ministre de l'Intérieur au niveau de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beïda.

Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de «l'examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière d'intervention opérationnelle et d'échange d'expertises, conformément aux orientations des présidents des deux pays», selon un communiqué du ministère. Les pourparlers se sont soldés par la signature d'un accord de jumelage entre l'Ecole nationale de la Protection civile et son homologue tunisienne pour «l'échange d'expertises, la formation et l'organisation de sessions scientifiques et d'instruction communes», selon le même document.

En effet, la journée de ce mardi a été bien chargée, notamment avec la tenue d'un évènement de taille: une sortie de promotion d'agents de la Protection civile. Et il s'agit d'un rendez-vous pas comme les autres. L'heure est venue pour le renforcement des nouvelles wilayas par de nouveaux soldats du feu. «Les nouvelles wilayas seront renforcées en moyens humains, et ce en exécution des instructions du président Tebboune, relatives à la nécessité d'assurer toutes les conditions et moyens permettant à ces wilayas de répondre aux aspirations de ses habitants», a affirmé le ministre de l'Intérieur. Le premier responsable de la sécurité intérieure n'a pas manqué l'occasion de saluer «les hautes capacités et compétences du corps de la Protection civile, lesquelles l'habilitent à accomplir ses missions dans les meilleures conditions, en vue de répondre aux aspirations des citoyens».

D'un ton empreint de fierté, le ministre de l'Intérieur a mis en avant «les grandes capacités dont dispose le corps de la Protection civile, et ce de l'aveu de l'ONU qui l'avait intégré dans le réseau des intervenants en situation de catastrophes à l'étranger, au vu du haut sens de professionnalisme dont ses unités ont fait preuve lors des opérations de recherche et de secours auxquelles elles ont participé dans plusieurs pays touchés par des catastrophes naturelles». Les stagiaires, officiers, médecins, agents au nombre de 600 représentant les wilayas nouvelles wilayas du Sud à savoir, In Salah, In Guezzam, Timimoun, Beni Abbès, Ouled Djellal, El Meghier, El Menia, Bordj Badji Mokhtar, Touggourt, Djanet ont suivi une formation spécialisée de neuf mois, au sein de la prestigieuse École nationale de la Protection civile et ses annexes de formation, selon les explications du colonel Achour.

L'école en question, est, faut-il le souligner, une école de renom. Cet établissement a d'ailleurs ouvert ses portes à différentes nationalités. Dans ce sillage, le colonel Achour souligne que «cette promotion comprend également des stagiaires issues de la République de Syrie, de Mauritanie et de la Palestine». Les nouveaux agents, qui sont appelés à intégrer les équipes d'intervention dans leurs wilayas respectives et d'assumer pleinement les missions liées à la sauvegarde des personnes et des biens, bénéficieront d'une formation continue et de formation spécialisée en rapport avec la carte des risques majeurs de leurs wilayas. La formation a été clôturée par un stage pratique au niveau des unités opérationnelles de la Protection civile pour permettre aux agents stagiaires de mieux appréhender les opérations de secours et sauvetage et de se familiariser avec les interventions relatives aux inondations, aux divers incendies, accidents de la circulation, noyades et aux différentes missions d'assistance.