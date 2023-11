La question sahraouie a été au centre d'une conférence à la Faculté de littérature arabe de l'Université de Kyoto au Japon, rapporte, aijourd'hui, l'agence de presse sahraouie SPS. La conférence, animée lundi par Fatma Brahim, membre de la commission des Affaires étrangères de l'Union nationale des étudiants sahraouis (UESARIO), a enregistré une présence importante d'enseignants, d'étudiants et de médias locaux, selon SPS. La rencontre a abordé les différentes étapes de la résistance du peuple sahraoui, du colonialisme espagnol à l'occupation marocaine actuelle, en passant par le processus de décolonisation du territoire et la situation dans les zones occupées, caractérisée par la violation des droits de l'Homme et le pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui par l'Etat occupant du Maroc, avec le soutien des entreprises européennes. Au cours de la conférence, la représentante de l'UESARIO a répondu à diverses questions et problématiques soulevées par les participants, qui ont manifesté leur intérêt pour le conflit et les raisons qui ont conduit à l'échec de l'ONU e t de ses organisations à le solutionner.