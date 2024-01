En finir avec les « télés –poubelles » du Ramadhan ! Ces dernières années, durant le mois sacré, on nous sert des programmes qui n’ont rien à faire sur nos petits écrans. De grosses polémiques éclatent, provoquant la colère des Algériens. Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a pris des mesures audacieuses pour élever le standard des programmes télévisés pendant cette période de l’année. Il a initié des réformes significatives pour garantir des émissions de qualité et en accord avec les valeurs de la société. En effet, le premier responsable du secteur de la communication, s’est réuni, jeudi dernier, avec les directeurs généraux de la Radio algérienne et de l’Etablissement public de télévision (Eptv), respectivement Mohamed Baghali et Nadir Boukabes. L’objet de la rencontre n’était autre que les programmes concus spécialement pour le mois de jeûne. « Il était question d’évoquer et d’ajuster la grille des programmes spéciale Ramadhan pour cette année », souligne un communiqué du ministère de la COM’. Laagab a catégoriquement déclaré que les émissions à contenu violent et médiocre seront proscrites, et a souligné l’importance de l’application stricte de la nouvelle loi sur l’information et de celle sur l’activité audiovisuelle. « Ces lois définissent des normes claires en matière de violence, d’exploitation des enfants et de respect du contenu », a-t-il précisé. Dans le but d’apporter une touche de fraîcheur au public algérien, le ministre a partagé sa vision pour la saison à venir. Il a exprimé la nécessité d’une grille riche et variée, comprenant des programmes religieux instructifs, des feuilletons socio-dramatiques, des programmes humoristiques, des sitcoms, ainsi que des émissions spéciales dédiées à la gastronomie et aux enfants. « Les programmes d’information pendant le mois sacré suivront un calendrier spécifique, diffusés à travers les différentes chaînes de radio et de télévision », soutient-il. Laagab a insisté sur la préparation rapide des sélections de programmes par la Commission sectorielle, afin que tout soit prêt avant la fin de février.

Laagab a souligné aussi l’importance cruciale de donner une place prépondérante à la production nationale dans la grille des programmes du Ramadhan. « Il est impératif de respecter le taux de la production nationale dans cette grille», a-t-il averti, mettant en lumière la nécessité de mettre fin à l’influence néfaste des productions étrangères qui ont parfois déçu le public algérien par leur qualité médiocre malgré des coûts élevés. L’accent mis sur la production nationale découle du constat que certains producteurs locaux talentueux ont été négligés au profit de productions étrangères de moindre qualité. Il a souligné que désormais, la priorité sera accordée aux productions algériennes, basées uniquement sur les critères de qualité et de respect des valeurs culturelles du pays. Par ailleurs, le ministre a insisté sur l’importance des stations régionales de radio et de télévision, en particulier celles du Sud, pour faire connaître les spécificités de chaque région à travers le pays. Il a encouragé la promotion du patrimoine culturel et des destinations touristiques locales. Les directeurs généraux de la Radio algérienne et de l’Eptv ont confirmé que tout se déroule bien tant au niveau central que local. Dans cette optique, une réunion d’orientation avec les directeurs des stations régionales de la télévision et de la radio est prévue, ainsi qu’une rencontre avec les directeurs de toutes les chaînes de télévision pour examiner la grille spéciale Ramadhan de cette saison.

Cette initiative vise à éviter les mauvaises surprises et à garantir une représentation équilibrée de la diversité culturelle du pays. Les Algériens attendent avec impatience une expérience télévisuelle de qualité durant le Ramadhan. Mohamed Laagab promet une offre diversifiée et respectueuse des sensibilités culturelles du pays.

Tel un chef de famille méticuleux préparant le mois sacré, le ministre lance un avertissement clair à tous les médias afin d’éviter la présence de personnages « douteux » sur nos écrans. Une volonté affirmée de mettre fin à toute forme de divertissement de mauvais goût. C’est la fin de la récréation télévisuelle inappropriée…