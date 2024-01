«La recherche scientifique et technologique à la Sonatrach est devenue une réalité», a indiqué le P-DG de la Sonatrach, Rachid Hachichi. En marge des travaux de Brainstorming sur la recherche scientifique et technologique à la Sonatrach, organisé, hier, par le groupe pétrolier, le même responsable dira «Nous avons commencé, en 2019, par un brevet pour nous retrouver cette année avec 24 ayant un impact positif sur la production». «Nous sollicitons encore plus de brevets en ce qui a trait à la résolution des erreurs techniques aussi bien dans le volet lié à la production qu’au niveau de la source jusqu’aux usines en passant par le transport». Par la même, il a mis en valeur «l’importance d’industrialiser ces solutions et de les déployer sur le terrain », soulignant que «certains résultats de ces recherches ont été publiés, ce qui est en mesure d’impacter la production», a-t-il souligné. «Le partenariat entre la Sonatrach et les universités algériennes constitue une valeur ajoutée», a fait savoir Hachichi. Soulignant le soutien de la Sonatrach de toutes les solutions devant venir à bout de tous les problèmes techniques, le P-DG de la Sonatrach a donné comme exemple le jeune innovateur Naït Amar Menad qui est «un produit totalement algérien, sortant de l’université algérienne très précisément de l’université de Boumerdes». «Doctorant et sortant de l’université de Boumerdes, Naït aAmar Menad a, à son actif, plusieurs recherches d’un niveau élevé», a fait savoir Hachichi, ajoutant que «cela est une confirmation que le jeune algérien est innovateur». Ce jeune est détenteur de «plusieurs prix internationaux et des publications dans de prestigieuses revues spécialisées». Évoquant le Brainstorming d’Oran, Hachichi dira que cette rencontre aboutira à la mise en place de la feuille de route axée principalement sur la recherche scientifique et technologique de Sonatrach, en particulier la recherche pratique. Il a souligné «les résultats encourageants des travaux lancés dans le cadre de la recherche scientifique et technologique, affirmant que «certains ont été mis en œuvre dans le cadre de la résolution de certains problèmes techniques en vue de la consolidation de la production».

Au niveau de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Blanc dans la commune d’Ain El Karma, Rachid Hachichi, a affirmé que le groupe était prêt à « exporter » son expérience dans le dessalement de l’eau de mer. «La Sonatrach jouit d’une expérience suffisante en ce qui a trait au dessalement d’eau de mer et dispose de compétences dans la réalisation et la gestion de ces stations», a-t-il affirmé.

Au passage, le P-DG du groupe pétrolier algérien n’a pas dissimulé sa satisfaction sur le niveau atteint par les travaux portant sur la réalisation de cette station. «Le taux d’avancement du chantier étant satisfaisant, le projet est réalisé à 100% par des compétences algériennes», a-t-il savoir, soulignant que «l’engagement de la Sonatrach quant à la réalisation de cinq stations de dessalement d’eau de mer décidées par le programme d’urgence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le but étant de fournir de l’eau potable dans les délais impartis et selon les normes internationales». Il en est pratiquement de même pour « la réalisation et la gestion, qui sont algériennes», a-t-il expliqué, ajoutant que «les équipements sont importés». Sur sa lancée, il a poursuivi en indiquant que « le taux d’intégration concernant les équipements se fera de manière progressive», ajoutant que «le projet entrera dans une étape importante, celle ci port sur l’installation des équipements, donnant des instructions pour veiller à leur réception et leur installation dans les délais impartis». Dans ce chapitre, il a mis l’accent sur «la nécessité de commencer, dès maintenant, à réfléchir à la préparation des équipes techniques à mettre en place», recommandant à la même occasion, «la formation proactive qui permettra le fonctionnement efficace de la station». Les travaux ont été lancés au mois de juin 2022, cette station sera, tel qu’a été prévu, livrée à la fin de cette année 2024.