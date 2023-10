Les députés ont poursuivi jeudi le débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement. Le Premier ministre répondra, aujourd'hui, aux questions des députés soulevées par pas moins de 337 intervenants depuis mardi dernier. Les interventions ont porté sur les préoccupations sociales des citoyens.

Les interventions se sont focalisées sur, notamment la vulnérabilité sociale aggravée par l'accélération de l'inflation, et la croissance du chômage frappant les diplômés et non-diplômés. Ainsi, plusieurs membres de l' APN, ont appelé le gouvernement «à agir pour mettre fin à la hausse continue des prix des produits de large consommation, améliorer le pouvoir d'achat et le niveau de vie des citoyens et lutter contre le chômage devenu de plus en plus significatif...». Ils ont souligné la nécessité d'encourager l'investissement pour améliorer la situation économique de façon structurelle et absorber le chômage. Tout en relevant l'impact insignifiant des dernières augmentations des salaires, grignotées par une inflation galopante, un député du MSP a souligné «la nécessité d'établir un véritable diagnostic de la situation sociale pour y remédier d'une manière efficace, car la hausse des prix connaît une tangente infernale...».

Pour son collègue de la même formation politique, «il importe de trouver rapidement une solution, qui permette d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, et de mettre en place une politique prospective pour éviter de telles situations à l'avenir». Un député du Front El Moustakbel a affirmé qu' «il est nécessaire d'accélérer l'application de l'article 187 de la loi de finances 2023 pour mettre fin aux pratiques portant atteinte au pouvoir d'achat, en veillant à accorder l'aide sociale à ceux qui en ont besoin». D'autre part, un député du FLN a appelé à «résoudre le problème des prix élevés des voitures face à une offre faible...».

Une députée issue du groupe (El Ahrar) a souligné «les répercussions directes sur les citoyens des crises qu'ont connues plusieurs secteurs en raison de l'absence des mécanismes de contrôle, ce qui a touché à l'équilibre social...». Dans le même contexte, un député du Mouvement El-Bina, a évoqué «les lacunes que connaît le secteur de la santé, dans plusieurs wilayas, dont le manque d'équipements et de médecins spécialistes dans les hôpitaux, obligeant, ainsi, les citoyens de se déplacer sur de très longs trajets pour recevoir de moindres soins».

De son côté, un député du RND a appelé à «faciliter les missions des députés pour transmettre régulièrement les préoccupations des citoyens sans attendre les séances consacrées aux questions orales». Pour sa part, un député du parti El-Fadjr El-Jadid a plaidé pour «une révision de la politique de subvention sociale pour l'orienter aux plus méritants».

Sur le plan économique, un député du groupe (El Ahrar) a appelé à «mettre un terme à la restriction des importations en vue de soutenir le marché avec des produits de large consommation à même de réduire les prix».

De son côté, un député du RND a plaidé pour «la révision du montant de l'aide financière à l'habitat rural et à programmer davantage de projets de logement social». Son collègue du même parti a souligné «la nécessité de résoudre le problème épineux de surcharge des classes et de remédier aux autres lacunes relevées dans le secteur de l'éducation, à leur tête, le programme scolaire trop chargé et l'ampleur du phénomène des cours particuliers». Un autre député, du même parti, a affirmé que «la préservation du pouvoir d'achat et la lutte contre le chômage exigeait de redoubler d'efforts pour l'édification d'une économie productive et diversifiée». Il a insisté, dans ce sens, sur «l'importance de parachever la réalisation des projets structurants dans tous les domaines et d'oeuvrer à la modernisation des secteurs de l'activité économique, notamment à travers la numérisation».

Par ailleurs, dans le cadre de l'ouverture du capital des banques publiques, «le CPA et la BDL ont été retenus pour procéder à leur introduction en Bourse».

L'obtention de l'approbation du CPE et du visa de la Cosob autorisant l'ouverture du capital du CPA est prévue pour le mois d'octobre2023.

Le lancement de la vente de titres auprès des guichets des intermédiaires agréés à partir du mois de novembre2023. Pour la BDL, les travaux d'évaluation de la banque pour la détermination de la valeur de son action ont été lancés début2023. ll est prévu que le lancement de la vente de titres interviendra début2024 et ce, afin de pouvoir capitaliser sur l'expérience de l'ouverture du capital du CPA.