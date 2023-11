Au premier pas de l'armée coloniale sur la terre algérienne en 1830, les batailles se sont succédées et ne se sont jamais arrêtées, jusqu'à l'indépendance, un siècle et demi plus tard. L'arrivée des premiers convois militaires à Sidi Fredj rencontrera une résistance farouche des populations algériennes, mal équipées en armes, il est vrai, mais habitées par une hargne de refouler les envahisseurs au prix de leurs vies. Les grandes batailles sont nombreuses, représentant des exemples vivants de cette résistance à l'avancée des contingents français. À Staouéli, les Français se heurteront à des combattants munis d'armes rudimentaires mais armées d'un courage sans faille. Une bataille conduite par le chef militaire des Iflissen Mellil Mohammed

Ben Zamoum, qui avait mobilisé plus de 25 000 combattants. Selon des données recueillies auprès du documentariste Youcef Limani, réalisateur de plusieurs films sur cette période de l'histoire, Mohammed Ben Zamoum dont les chefs spirituels étaient Lhadj Mohand Ouchekal et Cheikh Smaïl a été épaulé par une dame de fer, Lalla Khedidja, qui a mobilisé les femmes de Kabylie pour lutter auprès des combattants de Zamoum. Cette période de l'histoire faite de résistance hargneuse à l'avancée des troupes françaises, sera marquée, 30 années plus tard par une autre grande lutte. Connue sous l'appellation de bataille de Taourga, commune située à l'est de la wilaya de Boumerdès, cette autre étape de la résistance à l'avancée des troupes françaises en Kabylie mobilisera toutes les populations derrière des chefs militaires et des responsables spirituels. Plus de 600 combattants tomberont au champ d'honneur lors de cette bataille entamée le 9 du mois d'avril 1871. Faiblement armés, les résistants ne tiendront pas devant les «soldatesques» françaises lourdement équipées et surtout beaucoup plus nombreuses. Toutefois, aujourd'hui, il y a lieu de s'attarder sur cette période de l'histoire de la colonisation pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui se sont dressés, au prix de leurs vies, pour stopper l'avancée des soldats français à la réputation funeste de criminels de guerre. Ils seront enterrés par leurs frères d'armes à proximité de leurs villages, généralement situés dans les communes du nord de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Boumerdès. On connaît le lieu où repose le chef militaire qui a conduit cette bataille, mais non tous les lieux et les noms des 600 combattants. Tout ce que la tradition orale et quelques bribes de récits gardent encore de cette épopée racontent que le chef militaire Ali Oumhand est actuellement enterré près de son village, Tala Bouzrou, dans la commune de Makouda. Lui-même a mené sous la houlette de son chef spirituel de la zaouïa de Dellys, Sidi Amar Oucherif. Ses lieutenants étaient respectivement celui des Ath Ouaguenoun, Hand Nath Yahia dont le chef spirituel est Saïd n' Cheurfa, du coté des Iflissen Levhar le chef militaire lieutenant d'Ali Oumhand était Arav Igueroudjen dont le chef spirituel est Cheikh Amar Amsoune. Les Ath Djennad étaient représentés, dans cette armée, par le chef militaire Mohammed Ben Larbi Cherif dont le chef spirituel, Larbi Oucherif Tazrout. Après plus de 60 ans après l'indépendance, les jeunes générations ont le devoir de s'attarder sur cette période de l'histoire pour rendre hommage à ces guerriers, partis, laissant derrière eux leurs biens et leurs familles, pour défendre leur pays de l'invasion coloniale. Leur sacrifice ne sera pas vain, car quelques générations plus tard, d'autres hommes naîtront afin de mener une guerre sans merci à cet envahisseur qui a fini enfin par se faire éjecter au prix de sacrifices suprêmes de tout un peuple. Mais aujourd'hui, les autorités sont interpellées afin d'oeuvrer à la préservation de la mémoire de ces martyrs et de leurs tombes, du moins celles qui sont connues. Dans plusieurs communes, Makouda, Taourga, Boudjima, des cimetières se trouvent près des villages mais beaucoup ne savent rien des personnes qui y reposent. Des témoignages rapportent que ce sont ces moudjahidine qui ont été enterrés par leurs frères de combat. Ils ont été ramenés de Taourga, lieu de la bataille, à dos d'ânes pour être inhumés près de leurs ancêtres. Les communes concernées sont, en effet, interpellées pour préserver ces tombes en élevant au moins des clôtures. Ces chefs militaires et les centaines de morts dans cette bataille doivent, aux jeunes générations, au moins de la reconnaissance, du moins par des stèles érigées en leurs mémoires.