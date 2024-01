Les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont été salués par le Rassemblement national démocratique (RND). C'est durant la réunion périodique de son bureau national, présidée par le secrétaire général du parti, Mustapha Yahi qui a été sanctionnée par un communiqué énumérant le grand travail qui a été mené par le résident Tebboune durant les quatre dernières années.

Dans ce sens, le secrétaire général du RND, Mustapha Yahi, a indiqué qu'il «salue les réalisations et les acquis obtenus par l'Algérie au cours des quatre dernières années, grâce à la concrétisation des engagements du président de la République contenus dans son programme présidentiel», lit-on dans le communiqué.

Le RND a fait du soutien au président de la République un principe politique de premier ordre depuis sa consécration à la tête de l'Etat algérien. Le parti, actuellement dirigé par Mustapha Yahi,, a montré la voie quant aux dirigeants politiques dont l'Algérie et son peuple soutiennent la démarche et le programme. À ce propos, le SG du RND a déclaré que «le parti s'est, aussi, réjoui de la réussite de l'Algérie à préserver son indépendance financière et économique, en dépit des crises et des tensions que connaît le monde», et d'ajouter «exhortant l'ensemble des responsables et élus des institutions de l'Etat à «faire de 2024 l'année du renforcement de l'édification de l'économie nationale intégrée, en tirant profit du budget financier sans précédent prévu au titre de la loi de finances de cette année pour soutenir le développement national et local».

Le RND mise beaucoup sur l'action économique que mène le président Tebboune depuis son installation à la tête de l'Etat. Il considère la priorité économique telle que présentée par le président de la République comme un atout de plus afin d'aller le plus rapidement possible vers une nouvelle étape faite d'investissements, surtout que le code de investissement a été révisé dans l'objectif de redonner une véritable relance à l'économie nationale et l'ouverture réelle du marché.

Dans ce sillage, le secrétaire général du RND, Mustapha Yahi, a souligné «l'importance de l'adoption du nouveau code de la commune afin de réaliser l'intégration entre les composantes des collectivités locales et de relancer la dynamique du développement local». Cette nécessité qui est devenue une sorte d'urgence est vue pour le RND comme ultime chance à même de développer l'économie au niveau local dans la perspective d'asseoir les jalons d'un développement intrinsèque et au service des citoyens lambda en quête d'emplois et d'insertion dans le monde du travail.

La révision du code communal et de wilaya est considérée comme un prélude pour la relance de la dynamique du développement local du pays.

Dans un autre registre en rapport avec le volet commercial et dans le cadre des préparatifs qui ont trait au mois de Ramadhan, le secrétaire général du RND a rappelé «l'importance des mesures prises à l'effet d'assurer la disponibilité des produits de large consommation, en prévision du mois sacré de Ramadhan». dans le même sillage, Mustapha Yahi a exprimé «son soutien absolu aux mesures prises par les pouvoirs publics pour contrôler les opérations d'approvisionnement du marché et lutter contre le monopole, la spéculation

illicite et les pratiques frauduleuses», a affirmé le SG du Rassemblement national démocratique.

Les engagements économiques du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont été salués de la manière la plus forte par le RND. C'est un signe de soutien total à la démarche présidentielle sur le plan économique et social.

Ce soutien s'est manifesté aussi au niveau diplomatique où le RND a rappelé le grand travail entamé par le président Tebboune au niveau régional et international afin de faire entendre la voix de l'Algérie sur les questions qui concernent les affaires du monde à savoir le soutien des causes justes sans ambages.

Dans ce sens, le SG Mustapha Yahi a affirmé que «le RND exprime sa fierté des positions de la diplomatie algérienne en vue d'instaurer la paix et la sécurité internationales, et défendre les causes justes de par le monde, particulièrement les causes palestinienne et sahraouie», a-t-il souligné.

Le Rassemblement national démocratique est en synergie totale avec la démarche adoptée par le président de la République sur le plan politique, économique et social. C'est dire que le parti se présente et se propose comme prolongement légitime de la démarche présidentielle menée par Abdelmadjid Tebboune.