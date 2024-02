La météo qui est, certes, favorable au monde agricole et augure d'une hausse du niveau des barrages, contribue, néanmoins, à la recrudescence des sinistres sur les routes du pays. Alors que la pluie et le froid devraient se poursuivre cette semaine, la route devient meurtrière. Le dernier bilan de la Protection civile fait ressortir ainsi

151 accidents de la circulation, avec leur lot de victimes, soit 263 blessés et cinq morts, et ce rien que pour le week-end écoulé, ce qui porte le nombre total des catastrophes sur la voie publique à

7 204, occasionnant le décès de 234 personnes et des blessures à 8 679 autres et ce depuis janvier 2024. À Mostaganem, une personne a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la route, survenu vendredi dernier, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. Les éléments des unités secondaires de cette dernière sont intervenus, vendredi, aux environs de 6 heures du matin, suite au dérapage d'un véhicule, qui s'est renversé, heurtant ainsi deux personnes à Belmadi, une localité relevant de la commune de Achaâcha, sur la RN 11. L'accident a causé la mort d'une personne et fait deux blessés à des degrés divers, qui ont reçu les premiers soins sur place avant leur évacuation aux urgences médico-chirurgicales de l'Etablissement hospitalier de ladite commune, selon la même source. A Tipaza, cinq personnes ont été blessées suite à un carambolage survenu à une heure tardive de la nuit et dont le théâtre a été le tronçon de l'autoroute longeant la commune de Fouka. À Béjaïa, c'est un bus transportant de jeunes élèves en excursion et à destination de Jijel, qui a dérapé. L'accident, enregistré aux premières heures de la matinée d'hier, a causé des blessures à 51 personnes. Il a eu lieu au lieu-dit Sebt Akdim sur la pénétrante autoroutière reliant Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest, dans la commune d'Amizour. Cet accident d' autobus s'ajoute à celui survenu, vendredi dernier, à Constantine, où une personne est décédée et 52 autres ont été blessées dans un carambolage entre un bus transportant des supporteurs du club de football de l'USM Annaba et sept véhicules de tourisme, le long de la descente d'El Menia à Constantine, a-t-on appris auprès de la direction de la protection civile (DPC). Les fortes pluies qui se sont abattues sur la wilaya, outre le danger que représente la descente d'El Menia vers Annaba pourraient être à l'origine de cet accident, ont indiqué les services de la protection civile. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Outre la sinistralité routière, le monoxyde de carbone sévit, pour sa part, «à la faveur» de cet hiver. Les éléments de la Protection civile ont, de ce fait, prodigué des soins de première urgence à 12 personnes intoxiquées par ce tueur invisible qui a pour source les appareils de chauffage et chauffe-bains défectueux. L'on relève, d'ailleurs, des interventions de ce type à travers plusieurs wilayas du pays, alors qu'un décès a été déploré à Oum El Bouaghi, suite à une intoxication par le gaz émanant d'un réchaud traditionnel, dans une habitation, dans la commune de Fkirina. Les éléments de la P.C. civile sont en outre intervenus pour l'extinction de cinq incendies urbains et industriels enregistrés dans les wilayas d'Alger, Sétif, Constantine et Timimoune. A Sétif, le sinistre a entraîné le décès d'une femme âgée de 67 ans, au lieu-dit cité des 120 Logements, commune de Sétif. Concernant les interventions liées aux intempéries, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Tizi Ouzou pour le dégagement d'un véhicule coincé par l'état stagnant des eaux pluviales, sur le CW 128, commune de Maâtkas, et à Jijel, pour secourir deux personnes, suite au débordement d'un oued à proximité des habitations de la commune de Jijel.