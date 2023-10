Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a donné, jeudi, à partir de Béjaïa, a beaucoup mis l'accent sur la «très forte dynamique» caractérisant l'apprentissage du Saint Coran à travers le pays alors qu'il donnait le coup d'envoi de la saison de l'enseignement coranique. En visite d'une journée dans la wilaya de Béjaïa, le ministre a procédé, dans la matinée, à l'inauguration de deux nouvelles mosquées, l'une à Tidjounane, dans la daïra de Chemini, à 50 km à l'ouest de Béjaïa, et l'autre à la périphérie d'Amizour, à 25 km au sud-est du chef- lieu de wilaya. Le choix de la wilaya de Béjaïa pour la saison de l'enseignement coranique trouve sa raison d'être, selon le ministre dans l'engouement pour l'apprentissage du Saint Coran et la dynamique spirituelle qui caractérise cette région. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la saison de l'enseignement coranique, le ministre a tenu à rappeler le passé glorieux et religieux de la wilaya, évoquant, notamment, nombre d'Ulémas et savants qu'elle a abrités, et leur apport au rayonnement scientifique et religieux du pays. Dans ce sens, il soulignera avec force la contribution des zaouïas et écoles coraniques au combat libérateur et à la préservation de l'identité nationale, particulièrement ciblée par l'administration coloniale. Béjaïa est une source suffisante de fierté pour ce qu'elle a été, tout au long de sa glorieuse histoire, un phare du savoir et une destination pour les savants, un lieu de rencontre d'idées et de cultures brillantes. Bref, c'est un centre de rayonnement intellectuel et culturel dans divers domaines, a-t-il souligné. L'occasion a été saisie pour honorer les lauréats de concours d'apprentissage du Coran. M. Belmehdi a affirmé que, pour cette rentrée, l'Algérie compte 900.000 apprenants dont 58.000 structurés au sein des écoles et zaouïas, 29.000, recensés parmi la frange des personnes âgées et 40.000 répertoriées dans la catégorie des personnes analphabètes dont l'encadrement a suscité un effet double: ceux de l'apprentissage du Coran et de la langue arabe. «Il y a une très forte dynamique» en matière d'enseignement coranique, a souligné le ministre qui n'a pas manqué de rappeler les efforts de l'État dans le domaine, rappelant, notamment, sur la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de relever les salaires des imams et la révision de leur statut particulier. Au cours du discours qu'il a prononcé à cette occasion, le chef de l'exécutif de la wilaya a exprimé sa gratitude au ministre des Affaires religieuses pour avoir choisi la wilaya de Béjaïa pour annoncer l'ouverture officielle de la saison de l'enseignement coranique.