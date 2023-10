Le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a effectué, ce jeudi dernier, une visite d'inspection et de travail à l'hôpital spécialisé mère-enfant à Béni Messous au niveau de la 1ère Région militaire.

Cette visite, a annoncé un communiqué du ministère de la Défense nationale, transmis à notre rédaction, entre dans le cadre du suivi et de l'inspection des projets infrastructurels réalisés par l'Armée nationale populaire dans les différents domaines.

Cette visite, a précisé la même source, a eu lieu en présence du commandant de la 1ère Région militaire, le directeur central des services de la santé militaire et des directeurs centraux de l'état-major de l'Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, «le général d'armée a suivi un exposé exhaustif sur ce nouvel édifice de santé présenté par le directeur de l'hôpital, avant d'inspecter les différents services et infrastructures de cet établissement hospitalier d'une capacité de 278 lits, spécialisé dans les maladies de la mère et de l'enfant», a indiqué le MDN qui a souligné en la circonstance que cette infrastructure est considérée comme «une valeur ajoutée à la chaîne des établissements de santé militaire».

On pouvait également lire sur la correspondance du MDN que «cet établissement de santé représente un modèle moderne conforme aux normes internationales en vigueur dans la réalisation de ce genre de projets, et est considéré comme l'une des réalisations de qualité qui vient renforcer l'Armée nationale populaire, dans le domaine de la prise en charge médico-sociale de ses personnels et de leurs ayants-droit».

Le général d'armée ne manquera pas alors de donner «des instructions et des orientations aux cadres et personnels de cette structure sanitaire, sur la nécessité de préserver cette nouvelle infrastructure et de déployer tous les efforts pour assurer la meilleure prise en charge médicale aux personnels militaires et de leurs ayants-droit», a ajouté le ministère de la Défense nationale.