Invité par la radio régionale de Constantine, le wali Abdelkhalek Sayouda a abordé plusieurs projets de développement local lié au secteur de la santé. Le chef de l’exécutif en fait une priorité faisant remarquer que ce secteur est très sensible et demeure très important. Il a évoqué entre autres le projet de l’hôpital des urgences médicales, dont l’implantation est prévue à la cité Slimane Zouaghi, lequel a-t-il noté « connaît actuellement une avancée sensible quant aux procédures administratives ». Il a fait savoir qu’ « aussitôt après la levée du gel concernant le projet par les autorités gouvernementales, un bureau d’études a été désigné et a entamé la préparation du cahier des charges ». À ce même propos, le wali ne manquera pas d’ajouter que « la réalisation de cette infrastructure publique de santé, sera un grand acquis au service des habitants de Constantine et de la circonscription administrative d’Ali Mendjeli ». Dans son intervention, l’hôte de la radio locale a également évoqué un projet dans le même secteur au niveau de la commune d’Aïn Abid, à savoir la création d’un hôpital « d’au moins soixante lits », a-t-il indiqué. Le chef de l’exécutif a déclaré que la wilaya « a proposé aux autorités de tutelle la création de cette grande structure de santé dans cette commune, une proposition qui sera prochainement réitérée lors de la visite du ministre de la Santé, qui est attendu dans la wilaya ». Dans le cadre du renforcement du secteur de la santé au niveau de la troisième capitale d’Algérie, rappelons que le même responsable avait indiqué le mois de juin dernier en marge de la deuxième session ordinaire des travaux de l’APW, la réalisation prochaine de quatre établissements de santé à la nouvelle ville Ali Mendjeli. Il s’agit d’un hôpital d’urgences médico-chirurgicales de 120 lits, un nouvel établissement spécialisé mère-enfant de 120 lits, la transformation de 262 locaux en un hôpital de 200 lits au niveau de l’unité de voisinage UV 17 et à cela s’ajoute le projet d’un nouveau centre hospitalo-universitaire d’une capacité de 500 lits qui sera réalisé sur une superficie de 4 hectares. L’objectif est d’alléger la pression sur le CHU Ibn Badis de Constantine.