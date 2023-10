Le gouvernement s'est attelé à déployer les efforts nécessaires pour assurer la quiétude et le bien-être des citoyens à travers la consolidation de la sûreté et de la sécurité des personnes et des biens, selon la Déclaration de politique générale qui a été présentée, aujourd'hui, au Parlement par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. « La sûreté et la sécurité des personnes et des biens constituent l'un des piliers fondamentaux d'une société stable et prospère. A cet égard, le gouvernement s'est attaché à déployer les efforts nécessaires pour assurer la quiétude et le bien-être des citoyens », précise le document. Ainsi, le gouvernement s'est attelé « à prioriser les actions préventives afin d'anticiper et de réduire les menaces émergentes notamment en termes de criminalité organisée et de cybercriminalité ». Dans le même cadre, le gouvernement « a renforcé ses capacités d'intervention pour faire face à une survenance des risques majeurs (séismes, inondations, feux de forêts...) », comme il a « veillé à moderniser les infrastructures de protection, à renforcer le s moyens d'intervention en ressources humaines et matérielles, et à mener des actions de sensibilisation auprès des citoyens, y compris au niveau des écoles ». Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance 20-03 du 31 aout 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers, « une stratégie nationale en la matière a été élaborée par une commission intersectorielle », relève le document. Cette stratégie comporte deux approches dont l'une "préventive" basée sur des mesures opérationnelles en vue de réduire l'accentuation de ce phénomène au niveau des quartiers à travers notamment la mise en place de l'éclairage public nécessaire, l'installation des caméras de surveillance ainsi que la dotation des grandes agglomérations par des postes de police et l'intensification des patrouilles dans ces quartiers. Elle comporte également une approche « dissuasive » consistant « à aggraver les peines en la matière et permettant au ministère public de s'autosaisir ». Le document rappelle, par ailleurs, la promulgation de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, de celle modifiant et complétant la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Il s'agit aussi de l'élaboration notamment du projet de loi portant révision et renforcement des règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable (déposé au niveau du Parlement). La Déclaration de politique générale met en avant un projet de loi fixant les règles relatives à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, pour le renforcement de la lutte contre les infractions liées à la sécurité routière et celles touchant aux biens publics, à l'ordre et à la sécurité publics. Il s'agit également du projet de loi portant amendement du code pénal pour le renforcement de la protection des biens publics et des personnes, notamment les symboles de la révolution, les imams, les enseignants et les personnes vulnérables (déposé au niveau du parlement).