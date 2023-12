Parce qu'elle joue un rôle crucial en agissant comme un contrepoids au gouvernement et en surveillant les politiques publiques, la société civile occupe une place prestigieuse dans le programme présidentiel. Abdelmadjid Tebboune est parvenu à graver ce rôle dans le marbre. C'est peu dire que l'un des acquis considérables de la Constitution de 2020 est qu'elle a justement affranchi la société civile désormais capable d'assumer une grande mission permettant aux citoyens de jouir de leurs droits légaux. Réduite, pendant longtemps, à un simple faire-valoir, utilisée comme un élément décoratif dans le paysage politique, la société civile amorce une nouvelle dynamique. Elle «déchire» sa camisole et sort du confinement. Une nouvelle dynamique est amorcée. Celle de donner sa chance au citoyen le plus éloigné, qui habite le dernier point frontalier du pays, afin d'adhérer au travail associatif et participer au débat. Un principe fondamental rappelé par le président de la République lors de son allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, à l'ouverture, hier, des travaux du Forum national de la société civile. «La nouvelle dynamique qui s'est traduite par l'interaction positive et continue entre la société civile et les pouvoirs publics confirme la pertinence de notre pari sur la société civile», a indiqué le président de la République, insistant sur la capacité de résilience pour «bâtir un modèle complémentaire entre les forces de la société civile et les pouvoirs publics». Tout est dit dans ce passage qui souligne l'intérêt particulier accordé par l'État à la promotion du rôle de la société civile «en tant que rempart infranchissable et cadre interactif de débat public sur les enjeux et défis collectifs».

Pour maintenir et renforcer cette dynamique, le Président a appelé les différents acteurs à une plus grande adhésion aux démarches visant à ériger la société civile «en force de proposition effective et active». Mais aussi en tant que partie essentielle de l'équation du développement à travers son rôle solidaire, de sensibilisation et de contrôle, elle représente par ailleurs une force motrice du changement. C'est un investissement sûr pour le président de la République qui place la barre haut. Abdelmadjid Tebboune est convaincu que l'émancipation de la société civile ne peut que favoriser une dynamique sociale et rendre de ce fait plus audible le message de l'Algérie profonde. Un message authentique non pollué et non déformé par des filtres politiciens. Autant de cartes utiles pour renouer le lien avec les citoyens qui lui font tant défaut depuis deux décennies où l'on a trop menti au peuple et au nom du peuple. Dans sa démarche, le Président brasse large. Il n'exclut pas notre communauté nationale établie à l'étranger. Lors de la même allocution d'hier, il a insisté à ce que soient associés les membres de cette communauté en reconnaissance de leur rôle, au processus de développement global.

L'émigration algérienne est riche par son élite, son savoir-faire, ses compétences et ses capacités financières, ainsi que par ses réseaux. Pourquoi priver le pays d'une pareille ressource inépuisable? Il suffira de lui réserver la place qui lui sied dans les stratégies de l'édification de la nouvelle Algérie. C'est ce lien transformateur qu'on doit établir avec notre diaspora. À chacun de ses voyages à l'étranger, le chef de l'État a toujours veillé à tenir des rencontres avec les membres de la communauté nationale à l'étranger, en tant que «partie intégrante du tissu sociétal national». En plus de prendre en charge leurs préoccupations et s'enquérir de leurs ambitions, le but de ces rencontres, visait également à les associer de façon effective, «en reconnaissance de leur rôle central dans le processus de développement global amorcé par l'Algérie et l'élaboration des politiques nationales».