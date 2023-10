L'Observatoire national de la société civile (Onsc), organisera le 7 octobre prochain une consultation nationale qui sera marquée par la présence de l'ensemble des acteurs du mouvement associatif et les experts en la matière. C'est qu'a révélé le président de l'Observatoire national de la société civile Noureddine Benbraham lors de l'ouverture des travaux de la 5e session ordinaire de l'Onsc. Il s'agit selon le président de l'Onsc de revoir le concept et de le doter d'une nouvelle connotation qui s'adapte avec les nouvelles exigences de la société civile et ses attentes. Dans ce sens, Benbraham a souligné que la «consultation nationale vise à redéfinir les concepts au sein de l'Observatoire, à cristalliser une nouvelle approche de ses missions, et à débattre de la pratique quotidienne de cette institution consultative», et d'ajouter «L'Observatoire vise également, à travers cette consultation, à ‘' créer un espace de débat'' entre les acteurs de la société civile sous la supervision d'experts et de professeurs d'université pour plancher sur les contextes nationaux et internationaux vécus par la société civile depuis l'adoption de la loi sur les associations de 1990 jusqu'à la Constitution actuelle, d'autant que ces contextes ont un impact direct sur l'élaboration des lois», a-t-il expliqué. Il est clair que l'enjeu se situe au niveau de la démarche prônée par les protagonistes du mouvement associatif auparavant. La révision et la réforme auront à corriger quelques démarches et approches qui ont régi pendant des décennies l'action et l'encadrement de la dynamique associative dans le pays. Pour réaliser cette grande consultation nationale au profit des acteurs du monde associatif, le président de l'Onsc a précisé qu'une plate-forme sera mise en oeuvre qui s'intéressera à la construction des tendances de la société civile et à l'introduction des ‘'technologies modernes'', soulignant l'importance de ‘'la qualité dans les activités de la société civile pour qu'elle soit un acteur du processus de développement''», a-t-il signalé. Benbraham n'a pas manqué de rappeler les projets stratégiques que vise à mettre en oeuvre son observatoire dans la perspective d'apporter plus de dynamique et de compétence dans l'action associative et ses relais. À ce propos, il a rappelé que «des défis stratégiques seront lancés par l'Onsc dans le domaine du développement, à travers 1500 projets entrant dans le cadre de l'économie solidaire, une initiative visant la création de 100000 emplois dans les cinq années à venir», a-t-il mentionné. L'Onsc tâchera de terminer très vite le processus de la consultation nationale pour pouvoir rédiger un rapport détaillé en la matière qui sera remis par la suite au président de la République. Outre la démarche qui consiste à élargir la sphère de la consultation nationale, l'Onsc est en train de préparer un plan de formation au profit des acteurs de mouvement associatif. Dans ce sens, il est prévu la signature convention avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique; cette nouvelle stratégie de formation a été rappelée par le président de l'Onsc, Noureddine Benbraham qui a exhorté «les élites à rejoindre en masse le mouvement associatif. Il faut savoir que la notion de société civile se modernise rapidement. Nous avons certes 136000 associations, mais le fait de fournir des efforts et d'oser ne suffit pas. Il est impératif que nous disposions, aussi, au niveau des associations, de l'apport scientifique, de l'apport du secteur économique et de la contribution de la communauté nationale établie à l'étranger», a-t-il souligné. Le mouvement associatif est face à une nouvelle étape qui consiste à imposer des changements de fond en comble quant à l'action associative et ses mécanismes.