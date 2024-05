Le dernier bulletin météo qui a fait état de pluies parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle qui devaient affecter à partir d'hier soir plusieurs wilayas du nord du pays, ne peut pas faire oublier que le pays vit un état de stress hydrique chronique. Une préoccupation permanente que la société civile a fait sienne. La question a été débattue lors d'un colloque national à Béchar dédié à la sécurité hydrique en Algérie. Une rencontre qui s'est étalée sur deux jours (27 et 28 avril) organisée par l'Observatoire national de la société civile (Onsc). L'organisation de ce colloque s'inscrit dans le cadre de «la stratégie d'action de l'Observatoire national de la société civile, au titre de son approche participative visant à accompagner, promouvoir et renforcer le rôle de la société civile dans la réalisation du développement local, conformément à la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune», souligne le communiqué de l'instance consultative. La protection des ressources en eau, l'identification de solutions à la problématique de la sécurité hydrique et de la rareté de l'eau, l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, la conscientisation environnementale et les législations en matière environnementale, ont été autant de questions qui ont été abordées. Les moyens d'élaborer des stratégies et des politiques communes pour la protection des ressources hydriques locales, les cadres juridiques liés à la gestion des crises de l'eau, l'utilisation de technologies propres dans ce domaine et le développement et la diversification des sources d'alimentation en eau, ont été également au centre des débats. Il faut rappeler qu'à ce propos l'option du dessalement de l'eau de mer est une des principales alternatives adoptées par l'Algérie pour faire face au stress hydrique. «La sécheresse qui nous frappe de plein fouet prouve que les projets de dessalement de l'eau de mer sont intervenus à point nommé», avait déclaré le président de la République lors de la visite de terrain, effectuée le 5 juillet 2023 dans les wilayas d'Alger, de Boumerdès et de Tipaza, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse. Abdelmadjid Tebboune avait procédé à la pose de la première pierre de deux grands projets de stations de dessalement de l'eau de mer à Cap Djinet (Boumerdès) et à Fouka (Tipaza), ayant chacune une capacité de production de 300 000 m3/j. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre d'un plan de développement lancé par le président de la République pour la période 2022-2024, et qui prévoit la réalisation de 5 stations de dessalement dans les wilayas d'Oran, de Béjaïa, d'El Tarf, de Boumerdès et de Tipaza, d'une capacité globale de 1,5 million m3 par/jour. Avec l'entrée en production de ces 5 stations d'ici à la fin de 2024, la capacité totale de production de l'eau dessalée en Algérie sera portée à 3,7 millions m3/jour, soit un taux de 42% de couverture des besoins du pays en matière de l'approvisionnement en eau potable. Le lancement des projets de ces 5 grandes stations vient s'ajouter à un précédent plan d'urgence lancé en 2021 portant réalisation de 3 stations à Alger et Boumerdès d'une capacité totale de 150 000 m3/jour.