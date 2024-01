En attente d’un développement à la hauteur de son importance, le secteur de la sous-traitance demeure l’axe central et stratégique de la relance industrielle. N’ayant pas connu de développement significatif durant des décennies, il est en phase de jouer un rôle prépondérant dans la concrétisation des objectifs inscrits dans le cadre de la relance économique. D’une importance capitale, son action interviendra dans le volet de l’augmentation des taux d’intégration de la production dans les secteurs les plus prometteurs, tel que l’ industrie automobile, la sidérurgie, l’agriculture, et l’électroménager. L’objectif étant de permettre aux opérateurs économiques, de déléguer une partie de la production pour se concentrer sur le développement de leurs activités, et prétendre à une réduction considérable de l’importation des intrants. Cela étant , toute la problématique réside dans l’établissement dans un tissu conséquent de sous-traitants et d’équipementiers, pour orienter les processus de la production nationale sur les principes de la performance, de la compétitivité, et du rendement.

Tous les ingrédients sont réunis pour donner au secteur ce coup d’accélérateur, cette impulsion nouvelle, avec des arguments issus de la réalité du terrain, et dûment confirmée par des résultats probants et, l’émergence d’une nouvelle dynamique porteuse d’ouverture, et d’attractivité sans précédent pour la diversification de l’investissement. Les avancées enregistrées dans plusieurs secteurs, notamment la relance des grands groupes industriels et des pôles de production stratégiques sur de nouvelles base, ont eu un effet de relance effective, non négligeable, sur le développement des processus d’intégration, confirmant les capacités réelles, et la force de frappe du secteur de la sous-traitance. Mais ce ne sont que les balbutiements d’une relance qui demeure dans le besoin d’un développement rapide, et d’une forte présence sur l’échiquier industriel et économique. Car il faut le dire avec une capacité de 1000 opérateurs actifs dans le domaine actuellement, l’impact du secteur sur le tissu industriel est limité par une action disproportionnée, et en deçà des besoins grandissants de la relance industrielle.

Il y a lieu de souligner que ce n’est que depuis l’émergence de la nouvelle politique économique, et des changements profonds opérés ces dernières années en matière de vision de développement, de libération de l’acte d’investissement, et l’application de mesures de facilitations et d’allégement administratifs, que le secteur de la sous-traitance présente de sérieuses perspectives de développement. Son essor se profile à travers les développements importants qu’a connus la scène économique récemment, à l’image de la relance en cours de l’industrie automobile, qui se présente d’ores et déjà comme une rampe de lancement pour le secteur. Un champ d’action ou les conditions sont favorables pour accueillir de grands investissements dans le domaine des équipements et de la sous-traitance.

Le volume des partenariats et de l’engouement des investisseurs étrangers et locaux sur l’investissement dans le domaine confirme le potentiel et les possibilités de hisser le secteur de la sous-traitance au rang de pan économique incontournable. Et ce sans parler des voies de son développement à travers d’autres secteurs aussi porteurs que celui de l’industrie automobile. Aussi et au- delà du besoin qu’il représente pour les secteurs industriels , il demeure un indicateur économique fiable , et un argument d’attractivité et de crédibilité de l’économie nationale.