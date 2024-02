La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, redouble d'efforts politiques ces derniers temps en investissant la scène nationale pour expliquer les enjeux internationaux, régionaux et nationaux qui se dressent au pays. Hanoune exploite toutes les occasions et espaces pour alerter l'opinion publique nationale et internationale sur la question palestinienne et le génocide perpétré par l'entité sioniste dont les populations du Ghaza en Palestine sont des victimes au su et au vu de la communauté internationale pour ne pas dire sa complicité flagrante. Cette fois, Louisa Hanoune a saisi l'opportunité du Forum d'El Moudjahid pour intervenir sur des sujets d'actualité politique et s'attarder sur l'agression sioniste contre Ghaza et le peuple palestinien.

La SG du PT a fait un lien dialectique entre ce qui se déroule comme barbarie et crimes de guerre commis par l'entité sioniste contre les populations palestiniennes à Ghaza et «la faillite du système capitaliste international chapeauté et coiffé par l'impérialisme américain». La conférencière a voulu mettre en relief tous les évènements internationaux dont les guerres sont la caractéristique majeure en affirmant que «la crise mondiale démontre que le système capitaliste international n'a plus de solutions à offrir à l'humanité que des guerres, les massacres, la famine et la désolation, les régressions sur tous les plans à commencer par l'Europe et les États-Unis en matière des libertés démocratiques», a insinué la SG du PT.

Hanoune a déclaré que «la démocratie bourgeoise a atteint ses limites» et que ces mêmes «démocraties» qui soutiennent la barbarie et les crimes contre l'humanité perpétrés par l'entité sioniste en allant jusqu'à bloquer et entraver le travail de l'ONU dans le sens visant l'arrêt des massacres et de génocide à Ghaza en recourant au droit de veto qui sert l'entité sioniste dans son entreprise criminelle et barbare.

Le génocide que commeet l'entité sioniste chaque jour en Palestine contre les populations de Ghaza et la guerre en Ukraine sont un «moyen effréné qui a été adopté par le système capitaliste international en crise pour se maintenir et continuer à faire des profits pour le compte de la classe dominante au niveau international», a expliqué Louisa Hanoune en faisant un lien structurel entre les guerres en cours au niveau international et la crise du capitalisme mondialisé».

La première responsable du PT a axé son intervention sur la cause palestinienne et la guerre ouverte contre les populations désarmées à Ghaza par l'entité sioniste en Palestine. Hanoune a déclaré à ce propos que «le peuple palestinien subit une guerre d'extermination et d'épuration ethnique par l'entité sioniste avec l'aide des Américains et leurs supplétifs européens et de Moyen-Orient». Elle a également dénoncé la décision des Etats-Unis et un certain nombre de pays européens de retirer le financement de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens «Unrwa» dont les conséquences pourraient en être catastrophiques pour les populations palestiniennes qui sont déjà face à un risque d'épidémies,de famine et autres catastrophes. Hanoune a tiré à boulets rouges sur les soutiens directs et indirects de l'entité occupante. Elle a mis les Etats-Unis dans une position similaire à celle de l'entité sioniste.

La SG de PT et après avoir abondé dans le sens de soutien de la question palestinienne en alertant l'opinion publique nationale et internationale, elle a abordé aussi la question nationale du pays en rappelant que l'Algérie est menacée par des puissances étrangères connues par leurs ingérences dans les affaires des Etats souverains. Dans ce sens, elle a appelé les Algériens dans leur ensemble à «faire face à cette menace des puissances étrangères et défendre l'unité du pays et sa souveraineté nationale», a-t-elle soutenu en concluant.