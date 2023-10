Les députés islamistes reviennent à la charge, en récidivant contre le monument emblématique de Aïn El Fouara. Une fois encore, un député du MSP a proposé de «déplacer ou de remplacer la légendaire fontaine de Aï El Fouara, statue aux seins nus, par une autre statu ayant «une symbolique historique». En réponse à ce dernier, la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, a rétorqué, jeudi en plénière à l' APN, qu' «il faut absolument qu'elle reste en place». Les islamistes qui ont attaqué et vandalisé à plusieurs fois ce monument considéraient, faut-il le rappeler, que «cette statue représentant une femme dénudée, porte atteinte à la pudeur». La ministre a fait observer, dans ce sillage, que «l'existence d'un monument n'empêche pas l'édification d'autres monuments et sculptures de symboles de la Guerre de libération dans les différents espaces et places publics». «En vertu de l'arrêté du 3 novembre 1999 portant classement des monuments et sites historiques(...), ce monument a été classé sur la liste des biens culturels protégés, ce qui empêche son transfert de son espace géographique et contexte historique dans lequel il a été classé», précisée-t-elle. Elle a souligné «l'importance d'Aïn El-Fouara pour les habitants de la région, rappelant que la statue a été encore vandalisée, le 4 décembre 2022, avant d'être restaurée rapidement par les services du ministère». La ministre a expliqué que son secteur avait «reçu de nombreuses demandes urgentes de la société civile, des députés et des autorités publiques en vue d'accélérer la cadence de restauration de la statue, preuve de l'attachement des habitants à ce chef- d'oeuvre et de la symbolique de ce monument dans cette ville». Elle a ajouté que son secteur, après avoir pris en charge toutes les opérations précédentes de restauration du monument, avait «soumis un ensemble de mesures et de dispositions aux autorités locales en vue de protéger le monument», soulignant que «le site a été renforcé depuis janvier 2023 par une surveillance permanente par l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (Ogebc), de la wilaya de Sétif».

Par ailleurs,le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a indiqué que le Fonds national de péréquation des oeuvres sociales (Fnpos) entamerait prochainement la réception des demandes d'aides au logement via une plateforme numérique dédiée à cet effet. Il a fait savoir que «les capacités financières du fonds permettent d'allouer 24.000 aides/an, couvrant toutes les formules de logement, y compris les logements sociaux, participatifs et promotionnels aidés». Il a ajouté que cette situation avait conduit le fonds en 2017 à suspendre la réception de nouvelles demandes dans toutes les wilayas du pays, étant incapable d'absorber le grand nombre de demandes liées à cette aide.

Concernant l'ouverture d'annexes locales d'emploi, le ministre a précisé que celles-ci sont «soumises à une étude technique qui dépend principalement des critères de disponibilité de fonds financiers». S'agissant de l'achat des cotisations correspondant aux années restantes pour les travailleurs en échange d'une mise à la retraite avant l'âge légal fixé, le ministre a expliqué que cela «contrevient aux règles générales de garantie de la retraite basées sur le calcul des années de travail effectif qui ont entraîné le paiement des cotisations de sécurité sociale...».