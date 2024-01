La formation des imams dans le cadre du respect du référent religieux algérien constitue un véritable défi pour le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. C'est pourquoi les responsables de ce secteur sensible ont vu qu'il fallait accélérer la cadence de la formation à fond des cadres de ce département, en ciblant les directeurs des instituts de formation spécialisés. Le ministère a organisé une Conférence nationale des établissements de formation sous tutelle.

La conférence portée sur le thème: «Formation, enjeux du renouveau et du développement». Cette dernière s'inscrit «dans le but d'améliorer leur niveau et leurs connaissances dans le domaine religieux, via des moyens numériques», a affirmé le ministre Youcef Belmehdi.

Le colloque «contribuera à l'amélioration des connaissances et du niveau des directeurs des instituts de formation spécialisée des corps spécifiques du secteur des affaires religieuses et leurs délégués en ce qui a trait aux programmes de formation, aux services électroniques et la numérisation, et la gestion des ressources humaines et budgétaires», a souligné Youcef Belmehdi devant un parterre constitué de directeurs d'instituts de formation spécialisée des corps spécifiques du secteur des affaires religieuses et des wakfs à l'échelle nationale et leurs délégués, et du directeur du complexe religieux de l'institut Abdelhamid Ben Badis de formation des imams et ses annexes à la Grande mosquée de Paris. Il a en outre rappelé que «les dernières années ont connu une hausse du nombre d'étudiants inscrits pour bénéficier d'une formation afin d'améliorer leurs compétences dans l'enseignement et la formation au niveau des instituts de formation spécialisée des corps spécifiques du secteur», a-t-il affirmé. Le ministre des Affaires religieuses a mentionné, lors de son intervention, au moment de l'ouverture de la Conférence nationale que le rôle des établissements de formation sous tutelle est «de veiller, à travers leurs programmes, à améliorer le niveau et les compétences des formateurs, comme les imams, l'objectif étant de promouvoir le discours religieux et de protéger le référent religieux», a réaffirmé Belmehdi. La promotion du discours religieux visant à protéger le référent religieux algérien est le noeud gordien de cette nouvelle démarche formatrice des

cadres du ministère, en premier lieu les imams. Il faut rappeler que certaines mosquées agissaient en dehors du cadre général dicté par les pouvoirs publics, en l'occurrence le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Cette attitude avait créé, par le passé, un sérieux problème quant au recours à un discours haineux dont le référentiel puise ses fondement et ses origines du dogme salafiste radical, en contradiction avec la tradition religieuse algérienne et son référent religieux, caractérisé par la tolérance et la modération.

L'Algérie, à travers sa tutelle en la matière, a décidé de contrer le discours religieux salafiste, fondé sur la radicalisation et l'idéologisation de la religion. L'expérience des années 90 du siècle passé est témoin d'une tragédie causée par ceux qui ont fait du discours religieux l'apanage de leur approche extrémiste, au service des intérêts occultes et à des fins politiciennes.

La formation des imams et la réunification du référent religieux à travers un discours modéré appelant à la paix et au vivre-ensemble ont constitué le véritable défi des autorités publiques, dans l'objectif d'absorber les poches du discours radical et un référentiel religieux rempli d'exclusion et de haine. L'expérience algérienne commence tant bien que mal à récolter les fruits depuis que les responsables de la chose politique ont pu asseoir une nouvelle stratégie pour ce qui est de la lutte contre le radicalisme religieux dans les mosquées et les écoles coraniques, où l'objectif était de maintenir le travail de «fourmi» fondé sur l'endoctrinement des enfants et leur embrigadement idéologique.

La formation religieuse et politique va de pair en termes de processus visant la consolidation et la protection du référent religieux algérien et la consécration du discours de la tolérance et de la modération.