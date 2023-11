Le ministre des finances a fait état d'une feuille de route nationale pour la concrétisation de l'inclusion et de la culture financières en Algérie, à travers la mise en place des mécanismes adaptés en vue d'élaborer une charte des droits et devoirs des consommateurs envers les banques et les différentes institutions financières. Une feuille de route qui tend à promouvoir la coopération et la collaboration intersectorielle, dans le but de favoriser la culture financière en ayant recours à une large vulgarisation des différents concepts fondamentaux bancaires, financiers et d'assurances. Cette campagne devra tourner autour de la vulgarisation des différents produits bancaires, tels les crédits, l'épargne, les différents types de financements, la généralisation des produits et concepts liés à la finance islamique, l'assistance et la promotion financière de l'entrepreneuriat, etc... L'inclusion financière reste un déterminant important dans la réduction de la pauvreté et l'accélération de la croissance économique, du fait de sa large contribution dans les offres de solutions adaptées. Abdelaziz Faïd donnait, hier à lhotel El'Aurassi, le coup d'envoi de la journée d'information sur «l'Inclusion financière à l'ère du digital: défis et perspectives», organisée par l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef). Le grand 'argentier du pays a, également, dévoilé la mise en branle d'un Programme national ambitieux de la culture financière, impliquant plusieurs acteurs dans le secteur des finances et d'autres encore. Faïd a également estimé que la transition numérique est devenue une fatalité, contribuant ainsi à rendre plus efficace et moderne, le secteur financier et bancaire national. Il a également souligné la nécessité d'améliorer les prestations du secteur bancaire et la création des conditions optimales, afin de lui permettre de contribuer au développement de l'économie nationale. Dans ce contexte, il appellera à la généralisation de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire et financier, à travers des mécanismes adaptés, afin de permettre la diversité des offres, l'amélioration et la facilitation des prestations, faciliter la gestion des risques, offrir une meilleure sécurisation et célérité des services, réduire les coûts et permettre davantage de transparence. Faïd a également lancé un appel à édifier un système financier qui soit en conformité avec les besoins exprimés par les citoyens et l'économie nationale. Il exhortera les responsables des institutions financières à prodiguer des prestations et des offres de service professionnelles au profit des acteurs économiques et à améliorer leur gouvernance. Dans ce contexte, Faïd exhortera les acteurs financiers et bancaires et les opérateurs, dont les start-up et les institutions nationales du numérique et la technologie, à oeuvrer de concert dans cette voie, afin d'améliorer les prestations et à prodiguer des offres de service à des tarifs abordables. Il exhortera également les responsables de son secteur à intensifier la collaboration et la coopération intersectorielle, à travers différents départements ministériels, dont ceux de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la Poste et des télécommunications, de l'éducation nationale et l'implication de l'ensemble des institutions financières et bancaires, pour réussir l'objectif de l'inclusion financière. Le ministre des finances a dévoilé également que son secteur poursuit inévitablement ses efforts, en vue d'achever le processus global de numérisation des différentes institutions rattachées, notamment les domaines de l'État, le Trésor public, la Direction des impôts, les Douanes et les services bancaires. Le processus d'inclusion financière appelle à la conjugaison de tous les efforts, mais aussi à améliorer et à innover dans le management et le marketing bancaire et financier national. Un Programme national de la culture financière a été présenté dans le premier panel de discussion, à travers des axes de travail et de collaboration intersectorielle, notamment en direction des universités, des lycées et des centres de formation. En 2024, des plates-formes et des solutions d'inclusions financières seront, officiellement mis en service, a-t-on annoncé à l'issue de cette journée d'information et de célébration de la Journée mondiale de l'épargne.

L'inclusion et la culture financières sont encore au stade préliminaire en Algérie. Néanmoins, les efforts soutenus des responsables du secteur et des opérateurs en action, devront fournir des axes de travail, à même de permettre une meilleure intégration de ces paramètres.