L'Expression: Au-delà de son aspect historique que représente la vieille ville pour les Constantinois?

Mouloud Bensaïd: Elle se caractérise par ce que les anciennes villes au monde n'ont pas. Son troisième millénaire lui reconnaît avoir fait vivre à ce jour des habitants au sein de la vieille ville; chose pratiquement impensable ailleurs dans le monde. Cet état de fait n'est pas fortuit, si l'on considère ses capacités socioculturelles accumulées dans une sédimentation très organisée avec le passage de différentes civilisations ayant laissé des empreintes indélébiles. Pour les Constantinois, la vieille ville est une véritable épopée. Elle exprime des évènements, des faits, une ou des histoires.

Des travaux ont été lancés depuis un bon moment déjà et le constat fait détermine une lenteur majeure?

Rénover et restaurer la veille ville est un voeu sorcier pour chaque Constantinois qui continue à rêver de réaliser ce projet. Une décision a été prise par les pouvoirs publics, les études, les plans et même le budget étaient prêts. Néanmoins, ce rêve tarde à venir et aujourd'hui, j'ai mal au coeur quand je pense à la façon avec laquelle on traite ce monument historique. J'estime qu'il fallait garder l'image que reflète cette cité antique. Préserver le pavé et le timbre authentique d'une ville ancienne. Cet espace ne doit pas être réduit à un nouveau quartier. J'ai toujours proposé quand on me le demande de respecter l'aspect architectural, d'être fidèle au mot «restaurer» et non «renouveler». Des spécialistes et experts existent pour mener cette tâche. N'oublions pas que la vieille ville est toujours une cité habitée qui ne souhaite pas détruire cette atmosphère féérique de ses ruelles, ses commerces et ses maisons.

Que faut -il faire à présent?

Il ne faut pas être dans la contradiction, mais dans un contexte objectif pour redynamiser la vieille ville et sauvegarder ce patrimoine, tout en gardant son aspect conteur, ses repères socioculturels et son image n'ayant point perdu de son aura au niveau des ruelles, des pâtés de maison et sa nature dimensionnelle qui ont toujours ému le visiteur d'ici et d'ailleurs, notamment quand on remarque son aspect lié à la citadinité de ses occupants comptant des centaines de génération. Cette vieille ville à la forme très diversifiée de matière anthropologique dévoilera beaucoup de secrets aux visiteurs curieux. Alors gardons et sauvons notre patrimoine sans déformer sa nature ou tenter de changer son humeur, car c'est notre identité.