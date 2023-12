La scène politique nationale a été caractérisée durant cette fin de semaine, par une activité partisane qui était animée par le Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le Front El Moustakbel. Les

deux partis politiques ont mis en exergue les menaces qui guettent le pays et les moyens à même d'y faire face afin d'immuniser l'Algérie et de la doter d'un cadre mobilisateur en mesure de la sauvegarder et de la défendre. Pour le président du MSP, Abdelali Hassani, qui a appelé à la vigilance pour contrecarrer les complots ciblant l'Algérie, il a souligné, lors d'une une rencontre avec les

cadres de son parti, à la Maison de la culture Malek Haddad de Constantine, que « l'Algérie était ciblée par des pays à la solde de puissances qui mettent en oeuvre des agendas afin de la déstabiliser en raison de sa position, soutenant les causes justes à leur tête la cause palestinienne», a rappelé sans que cela ne soit étayé par la nécessité et l'urgence d' «asseoir un bloc national se chargeant de la préservation de la stabilité de l'Algérie», a-t-il asséné. Le discours de l'unité et de rassemblement national est devenu le leitmotiv du MSP durant ces derniers mois, surtout avec l'élection de la nouvelle direction, lors du derniers congrès. Concernant ce qui se déroule comme génocide et drame humanitaire à Ghaza, Abdelali Hassani, a rappelé la position honorable de l'Algérie et la justesse de la vision des autorités politiques du pays sur la question palestinienne. À ce propos, le président du MSP a salué «la position honorable et constante de l'Algérie rejetant toute normalisation avec l'entité sioniste et soutenant la résistance palestinienne», rappelant qu' «il faut faire davantage de pression diplomatique sur l'entité sioniste et ses alliées afin de mettre fin au génocide perpétré sur le peuple palestinien à Ghaza», a-t-il signalé. Ainsi, pour conclure les travaux de la rencontre, le président du MSP a qualifié la résistance palestinienne à travers l'opération «Déluge d'El Aqsa» qu' «elle a pu restituer à la nation l'esprit de la résistance, prenant conscience que la lutte pour la libération de la Palestine est enclenchée», a-t-il souligné. Quant au président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, qui a appelé à «se tenir aux côtés des institutions de l'état pour construire une Algérie forte», il a saisi l'opportunité des travaux de la conférence régionale pour l'Ouest, en préparation de la Conférence nationale du parti, organisée au village méditerranéen de Bir El-Djir (Oran), de rappeler l'enjeu de la défense des institutions de l'État et l'unité nationale de l'Algérie. Dans ce sens, Il a appelé la classe politique à «construire une Algérie forte, et cela ne pourra être réalisé qu'avec la construction d'une société civile et une classe politique fortes, et l'ouverture de nouveaux horizons», a-t-il martelé.