L'Algérie, la Mecque des révolutionnaires. Le slogan d'Amilcar Cabral, lancé dans les années 1970, résonne toujours avec une forte puissance aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard. Lundi dernier, lors de son discours devant les deux chambres du Parlement, le président Tebboune a souligné l'engagement continu de l'Algérie envers les causes justes et nobles, notamment celle de la Palestine et la décolonisation du Sahara occidental. Il a réaffirmé ces positions, sacrées, pour l'Algérie, qui demeure inébranlable dans ses convictions. «Notre pays continuera de défendre vigoureusement les principes de sa Guerre de Libération nationale et n'abandonnera jamais les États vulnérables», a-t-il proclamé, suscitant un tonnerre d'applaudissements dans la salle mais aussi en dehors. Les Algériens, qui reconnaissent ces principes comme faisant partie intégrante de leur ADN, ont salué cette nouvelle prise de position de leur chef d'État, qu'ils ont qualifié de «zaïm». Cet engagement de Tebboune s'inscrit dans la lignée des aînés de la nation, qui se sont tenus aux côtés des peuples opprimés dans leur lutte pour l'indépendance. «Nous continuerons de défendre vigoureusement les principes de notre guerre de libération, et nous n'abandonnerons jamais les États vulnérables», a-t-il ajouté avec détermination. Concernant la question de la Palestine, le président a souligné que l'Algérie restait aux côtés de ce pays, «qu'elle ait tort ou raison,» affirmant une position claire qui ne sera pas abandonnée. Quant au Sahara occidental, Tebboune a rappelé qu'il s'agit d'une question de décolonisation, inscrite au niveau de la commission des Nations unies en charge de ce dossier. L'Algérie, sous l'impulsion du président Tebboune, a réussi à réaffirmer sa présence sur la scène internationale. «La voix de l'Algérie est désormais audible dans tous les fora internationaux,» a assuré le chef de l'État. Les réussites diplomatiques des quatre dernières années en sont la meilleure preuve. Les échanges avec les grandes puissances mondiales, les ballets diplomatiques incessants à Alger, et surtout le succès marquant du Sommet arabe d'Alger, en novembre 2022, ont consolidé cette position. Cet événement a réussi à unir et réconcilier la nation arabe, faisant du panarabisme un contrepoids significatif dans le monde, mettant en lumière la force et l'influence grandissante de l'Algérie. De plus, l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU confirme son rôle croissant sur la scène internationale. Le président Tebboune a, d'ailleurs, adressé ses remerciements aux 184 pays ayant voté en faveur de l'accession de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. «Cette unanimité internationale fait honneur à l'Algérie, qui jouera son rôle en faveur des pays africains et arabes et de tous les frères», a-t-il souligné. En effet, cette confiance accordée à l'Algérie lui permettra d'être au centre des décisions internationales pour porter la voix des causes justes mais aussi de l'Afrique et mettra le monde devant ses responsabilités. Il est indéniable, par sa position et sa force, que l'Algérie s'engage à défendre ces peuples opprimés devant la communauté internationale, portant ainsi son principe de promoteur de paix et de stabilité. Porte-drapeau des justes causes, l'Algérie, sous l'impulsion de Tebboune se présente comme une lueur d'espoir pour un monde plus équitable et pacifique...