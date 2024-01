La révolution digitale est en marche. C’est ce qu’explique Djallal Bouabdellah, expert en transformation digitale et cybersécurité. Pur produit de l’université algérienne, Bouabdellah est un professionnel au long cours dans l’univers IT, et capitalise une grande expérience dans le domaine de la stratégie, la planification d’entreprise, l’analytique, la gestion de programmes technologiques et la transformation numérique. Il a à son actif de sérieuses références à l’échelle du continent et sur la rive nord de la Méditerranée.

Il vient d’animer une session de formation au club de presse Ooredoo, à la faveur de laquelle il est revenu sur des concepts clés, tels que la numérisation, la digitalisation et la transformation digitale et dont il a clarifié les nuances, face un parterre de journalistes attentifs et soucieux de mieux maîtriser les arcanes d’un sujet très actuel. Au fil de son exposé, riche en enseignement, l’orateur affirme qu’en matière de transformation digitale, l’Algérie est sur la bonne voie, surtout que la volonté politique y est. Bouabdellah évoque alors des institutions étatiques, notamment les ministères tels que celui des start-up, de la santé, de l’enseignement supérieur, de la justice ou de l’intérieur…Autant de structures qui ont réussi à asseoir un maillage informatique et à intégrer pleinement les technologies digitales dans l’ensemble de leurs activités, afin d’offrir un service public à la hauteur des attentes du citoyen.

Ce dernier pouvant ainsi extraire en ligne des documents comme ceux de l’état civil, le casier judiciaire et autres, tout en pouvant interagir directement via le web avec ces entités gouvernementales. Bouabdellah citera par ailleurs le fonds national des start-up ; lequel « constitue une nouvelle étape dans le soutien des porteurs de projets innovants, reflétant la volonté de l’État de bâtir un tissu économique générateur de richesse et d’emploi, s’appuyant sur le potentiel d’innovation et d’entrepreneuriat de la jeunesse du pays ».

S’appuyant sur des chiffres, il a en outre indiqué qu’en Algérie qui se caractérise par une grande superficie, sa population jeune et connectée, les autorités veillent à la mise en place d’un cadre juridique adéquat permettant d’embrasser la transformation digitale qui touche divers secteurs, tels que l’éducation, la santé et le commerce. Bouabdellah a toutefois invité à s’armer, à l’ère du digital, de stratégie et à adopter une approche défensive, tout en faisant preuve de résilience et de réactivité, face aux menaces latentes du cybermonde. À l’en croire et selon de nombreuses études, les menaces de cyberattques sont accrues. « Nous pouvons nous attendre à une augmentation de ces attaques », a-t-il dit en soulignant l’impérieuse nécessité de s’en protéger en adoptant des systèmes de sécurité, tout en veillant à protéger les données sensibles. Pour mesurer le degré de préparation de la société algérienne à la transformation digitale, Bouabdellah a fait part, dans le détail, des différents critères d’évaluation notamment : les utilisateurs, la régulation, les fournisseurs et les infrastructures, tout en révélant les volets à améliorer. Il a, à ce titre, énuméré les principaux points entravant l’écosystème numérique, tels que le coût et l’instabilité des infrastructures techniques, la réglementation, l’infrastructure de paiement limitée, l’accès au financement, ainsi que la résistance au changement.

Bouabdellah a enfin émis un certain nombre de recommandations en vue d’asseoir les édifices d’une transformation digitale réussie, à commencer par la modernisation de l’infrastructure, la nécessité de réviser les cadres réglementaires pour favoriser l’innovation et l’investissement. L’évaluation initiale, la planification stratégique, la mise en œuvre et le suivi, sont les principales étapes qui garantissent la réussite de la transformation digitale. A-t-il conclu.