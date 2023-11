Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a présenté, hier, le projet de loi relatif à la presse écrite et électronique. Il a souligné que «ce projet a pour principal objectif de «doter le secteur d'un système juridique solide, permettant aux journalistes d'exercer confortablement leur métier et aux citoyens d'accéder à l'information crédible, au service du pays». Ce texte vise également, indique-t-il, «à pallier les lacunes ayant précédemment entaché les législations relatives aux médias en vue de mettre en place un cadre juridique à l'exercice médiatique». Il a rappelé que le texte «fixe les modalités d'exercice de l'activité de la presse écrite et de la presse électronique et les règles afférentes à son organisation, sa régulation et son contrôle». Il a évoqué, dans ce sillage, les principaux points contenus dans le texte, dont la soumission de la création de publications périodiques et de la presse électronique à «un régime déclaratif, en lieu et place de l'agrément, dans la mesure où un dossier doit être soumis à l'autorité compétente, répondant aux conditions énoncées, tout en veillant à lever les obstacles bureaucratiques, ainsi que l'obligation pour la presse électronique de se conformer à la domiciliation algérienne (dz)». «Il vise aussi à renforcer la culture démocratique et pluraliste, à la lumière des évolutions technologiques que connaît le monde».

Le texte tient également compte de la réalité du secteur, qui repose sur le principe du droit à l'information, tant le droit du citoyen à accéder à l'information que le droit du journaliste à la présenter, dans le respect des religions et en évitant la propagation du discours de haine et d'autres aspects stipulés par la Constitution algérienne», a-t-il poursuivi.

Le projet de loi exige également, pour l'importation de périodiques étrangers, «l'obtention d'une licence délivrée par le ministère de la Communication, et prévoit la création d'une autorité de régulation de la presse écrite et électronique, ainsi que les missions qui lui incombent, qui seront détaillées dans un texte exécutif», a-t-il ajouté. À l'issue de la présentation du texte, le ministre a fait part de «sa disposition à prendre en considération toutes les propositions des députés et à amender ce qui est nécessaire afin de parvenir à une loi globale et solide au service du secteur, à même de garantir la qualité des services médiatiques et renforcer le professionnalisme dans la pratique médiatique».

Ce projet de loi soumet la création de toute publication périodique et de presse électronique à la détention, par le directeur de publication, d'un diplôme universitaire associé à une compétence et à une expérience affirmée.

Il définit, par ailleurs, les missions de l'autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique instituée par la loi organique relative à l'information. En cas de violation des dispositions prévues par le présent texte, l'autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique peut saisir les juridictions compétentes en vue de la suspension temporaire ou définitive des publications périodiques et des services de presse électronique et peut également s'auto-saisir en vue de la mise en demeure des contrevenants. Lors du débat, plusieurs députés qui sont au nombre de plus de 80 à intervenir, ont suggéré «à mettre en place une presse libre et responsable, mais qui doit être au même temps, un rempart contre la déstabilisation du pays». Ils ont également appelé à l'élaboration d'un texte de loi sur la publicité pour compléter le cadre législation en la matière. Un texte qui devrait imposer le respect des règles du marché sur le secteur de la publicité, y compris publique.

Rappelons que l'adoption de la loi organique sur l'information sera suivie par l'adoption de la loi sur la presse écrite et électronique, ainsi que le texte de loi concernant l'audiovisuel.