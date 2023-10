Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a procédé, hier à Alger, à l’installation des membres du jury de la 9ème édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel. Cette session est consacrée, cette année à trois thèmes qui sont «L’Algérie nouvelle et la problématique de la sécurité alimentaire et hydrique», «L’Algérie nouvelle: renforcement des capacités et de la créativité de la jeunesse » et «La sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques ». La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du directeur général de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, du président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), Mohamed Louber, ainsi que des directeurs d’établissements médiatiques nationaux, et des cadres de l’État. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Laagab a indiqué que « le jury est composé de grands noms de la scène médiatique algérienne », ajoutant qu’«en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce Prix a connu une amélioration à travers le choix de trois sujets au lieu d’un seul, cités ci-dessus. Le ministre a souligné que «le président Tebboune accorde un intérêt particulier à ces thèmes depuis son élection», estimant que «la diversité des thèmes incite les journalistes à participer massivement à ce concours». L’édition de cette année se caractérise par « un intérêt tout particulier pour la catégorie de la photo, dont la valeur du Prix a été revue à la hausse pour être au niveau des autres catégories, en l’occurrence les catégories de la presse écrite, de la presse électronique, de l’information radiophonique et de l’information télévisuelle », a ajouté le ministre. En application des orientations du président de la République, « la célébration de la Journée nationale de la presse sera marquée, cette année, par l’organisation d’une conférence intellectuelle et d’ateliers qui seront animés par des enseignants académiciens, des journalistes et des étudiants universitaires. Ce Prix, qui sera décerné à l’occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année, vise à encourager et à promouvoir la production de la presse nationale sous toutes ses formes, à « stimuler l’excellence, la créativité, le professionnalisme », et à récompenser les meilleures œuvres journalistiques en lien avec les thèmes proposés, réalisés individuellement ou collectivement. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 octobre 2023. Présidé par le docteur Belkacem Ahcène Djaballah, le jury est composé d’académiciens et de représentants du secteur de la communication.