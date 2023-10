Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a présidé, aujourd’hui à Alger, l'ouverture d'une conférence sur l'évaluation des opérations de recrutement dans différents secteurs. Inaugurant les travaux de cette conférence, Laagab a affirmé que l'Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, « a fourni des efforts importants » dans le domaine de l'emploi, estimant que ces efforts « sont peu connus ». Cette conférence se veut une occasion pour les ministres des secteurs concernés de présenter les chiffres réels « qui reflètent la réalité », a-t-il ajouté, soulignant que ces chiffres ont été réalisés « dans un contexte international tendu en raison notamment de la pandémie du Covid-19 ». Prennent part à cette conférence, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.