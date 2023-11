Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a reçu, dimanche, l’ambassadeur de la République de Corée en Algérie, You Ki-Jun, La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations de coopération qui lient les deux pays, notamment dans les domaines relatifs au secteur de l’information et de la communication, d’autant que l’Algérie, précise la même source, est « l’unique pays africain à entretenir un partenariat stratégique avec la Corée du Sud ». Le ministre a affirmé que les relations entre les deux pays étaient « privilégiées », mettant en relief « sa volonté de développer ces relations et de les hisser davantage, à travers le renforcement des accords de coopération et de partenariat entre les médias algériens et leurs homologues coréens, notamment pour ce qui est de l’accord signé entre l’agence Algérie presse service (APS) et son homologue coréenne en 2006 ». Il a précisé que « la coopération bilatérale dans le domaine médiatique doit se développer davantage par l’élargissement des accords en vue d’intégrer, à l’avenir, la télévision publique et les chaînes de télévision privées, l’objectif étant de promouvoir la scène audiovisuelle en Algérie, et de tirer profit de l’expérience coréenne en la matière, d’autant que la Corée du Sud est un pays très développé dans le domaine de la télédiffusion et des plates-formes de diffusion ». Mohamed Laagab a mis l’accent également sur « le rôle de la formation entre les journalistes algériens et coréens », soulignant l’importance d’initier des formations qui « dépassent l’aspect purement technique, pour comprendre également l’échange de visites des délégations médiatiques et la contribution à la promotion médiatique dans les différents domaines d’une manière mutuellement bénéfique, vu le rôle important des médias dans la promotion de la vraie image de l’Algérie et de la Corée du Sud ». Le ministre a proposé de profiter du début de la saison du tourisme saharien pour accueillir une délégation médiatique coréenne en vue de prendre connaissance des capacités et des moyens dont dispose l’Algérie dans le domaine du tourisme.