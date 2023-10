Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a effectué, hier, une visite de courtoisie au siège du journal L’Expression à l’occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année. Il a été reçu par le directeur de la publication, Ahmed Fattani, doyen des éditeurs de la presse nationale.

M. Fattani et le ministre ont échangé sur la situation de la presse et les défis qu’elle doit relever. Accompagné de ses collaborateurs, le ministre a parcouru les différents services du journal. Le ministre a échangé avec les responsables des différents services sur la confection et la fabrication du journal. Après avoir fait le tour des services de L’Expression, le ministre de la Communication s’est rendu dans les autres rédactions et entreprises de presse qu’abrite la Maison de la presse de Kouba.