Le projet de « la ville modèle pour le paiement électronique » sera lancé, aujourd’hu,i à Alger au niveau de l’École nationale supérieure de mathématiques (Nhsm) située dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, a indiqué hier l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (Abef) dans un communiqué.

Cet évènement organisé par l’Abef en collaboration avec GIE monétique, sous la supervision et le patronage du ministre des Finances, Laâziz Faïd, se déroulera en présence des représentants des ministéres concernés, ainsi que des responsables des institutions bancaires et d’Algérie poste, ajoute le communiqué.

Il est attendu de ce projet de doter l’ensemble des commerçants en dispositifs d’acceptation et les citoyens en cartes de paiement CIB et Edahabia visant à effectuer la majorité des transactions commerciales de manière électronique au moyen de carte de paiement ou de code QR au niveau de la ville de Sidi Abdallah, explique le communiqué.

Le projet « La ville modèle pour le paiement électronique » est une initiative qui permettra « la création d’une dynamique de compétitivité entre les villes pour le développement et la massification de l’usage des moyens de paiement électronique et contribuera à atteindre l’objectif de l’inclusion financière en Algérie », selon la même source.