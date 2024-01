Le Premier ministre, Nadir Larbaoui est arrivé, aujourd'hui, à Kampala (Ouganda) pour prendre part, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés (MNA) et au 3e Sommet du Groupe des 77 +Chine, prévus du 19 au 23 janvier.Le 19e Sommet du MNA se tiendra sous le thème "Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée". Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, avait participé, mardi et mercredi, à la réunion ministérielle du MNA. Attaf avait tenu des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues, avec qui il a évoqué les relations entre l'Algérie et ces pays amis, outre les questions internationales et régionales d'intérêt commun.