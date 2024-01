L’Algérie a engagé plusieurs chantiers et réformes qui doivent donner forme à un nouveau type de gouvernance, modeler l’image d’un pays définitivement engagé sur le chemin du développement de la croissance. Une réunion de gouvernement présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui a été consacrée, hier, à certains dossiers qui y sont rattachés. C’est le cas de la promotion de la gouvernance de la finance publique qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, visant à consacrer une nouvelle approche du contrôle des dépenses. Adoptée, le 16 mai 2023, en présence du ministre des Finances, la loi sur les règles de comptabilité publique et de gestion financière, vise principalement à conférer davantage de transparence à la gestion pour un suivi optimal et plus efficace des finances publiques.

Cette loi « vient remédier à des insuffisances majeures qui limitaient le rôle du système de comptabilité comme outil moderne de gestion des finances publiques », déclarera à l’issue du vote Laaziz Faïd, tout en soulignant qu’elle permettra « d’introduire les normes comptables internationales dans le système national afin d’améliorer la performance dans la maîtrise du prévisionnel comptable, de définir la responsabilité de chaque intervenant dans le processus des entrées et des sorties d’argent, et de fournir des informations de qualité pour une meilleure gestion des dettes et de la trésorerie ».

L’Exécutif a également planché sur les mesures et dispositions prises pour assurer l’approvisionnement de la population en eau potable et ce, en application des instructions du président de la République à cet effet. Le premier magistrat du pays avait indiqué à ce propos, lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée début août 2023, que les différents projets initiés par l’État dans le domaine de l’hydraulique et de l’alimentation en eau permettraient un approvisionnement en eau potable « assuré pendant au moins 15 ans, sans perturbations », soulignant que l’approvisionnement en eau potable figurait «en tête des priorités » des pouvoirs publics. Le staff gouvernemental s’est enquis également des dernières étapes de la réalisation du projet d’aménagement et de dépollution d’oued El Harrach dont les travaux devraient être achevés en mars de cette année. À ce sujet, il faut rappeler que le coup d’envoi, du projet d’aménagement et d’assainissement du lac «la Prise d’eau » (El Harrach), a été donné le 2 février 2023 par la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Samia Moualfi, à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides.

Le gouvernement a également entendu une communication sur la mise en place des sept nouvelles circonscriptions administratives que le président de la République a décidé de créer en date du 28 décembre 2023.