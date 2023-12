Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, samedi au Palais des Nations, Club des Pins (Alger), l'ouverture des travaux du Forum national de la société civile, organisé par l'Observatoire national de la société civile (ONSC), sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.lpacé sous le slogan : "Dialogue, citoyenneté et développement", ce Forum sera l'occasion d'évoquer plusieurs thèmes, notamment "le libre dialogue en tant qu'outil de citoyenneté active et de participation au développement local", "le rôle de la société civile dans la transformation numérique pour la réalisation du développement local", et "l'économie sociale et solidaire et la responsabilité sociale des entreprises dans le soutien des associations de la société civile".La cérémonie d'ouverture de ce Forum s'est déroulée en présence de Conseillers à la présidence de la République, de membres du gouvernement, et de responsables de plusieurs institutions et organismes nationaux.