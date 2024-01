L’approvisionnement du marché en produits de base, la révision du statut particulier et du régime indemnitaire du corps des Imams et l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles ont été au centre de la réunion du Gouvernement, présidée, aujourd'hui, par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:"Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, ce jour, 27 janvier 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à la présentation de communications sectorielles relatives au suivi de la mise en œuvre des directives de Monsieur le Président de la République concernant les mesures et dispositions prises dans le cadre de l’approvisionnement et la régulation du marché en produits de base.Le Gouvernement a également entendu une communication sur la révision et l’enrichissement du contenu du statut particulier et du régime indemnitaire du corps des Imams à l’instar des statuts et régimes indemnitaires des corps relevant de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé ordonnés par Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministre du 24 décembre 2023, devant être tranchés durant le mois de février prochain.Le Gouvernement a également examiné un nombre de projets de textes exécutifs relatifs à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles visant à réduire les accidents de la route ainsi que les procédures ayant trait au dédouanement des navires de pêche de moins de cinq (5) ans pour utilisation en haute mer".