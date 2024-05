Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadeur de la République d’Italie en Algérie, Alberto Cutillo, indique un communiqué des services du Premier ministre. Lors de cette rencontre qui s’est déroulée au Palais du gouvernement, les deux parties ont évoqué « l’état des relations bilatérales privilégiées et les perspectives de leur développement dans plusieurs domaines, ainsi que l’attachement commun à œuvrer de concert pour le renforcement du partenariat entre les deux pays à la lumière des conclusions des rencontres échangées entre les dirigeants des deux pays, notamment la visite d’État effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Italie en mai 2022 », lit-on dans le communiqué. Les discussions ont, également, porté sur « les moyens de renforcer la coordination et l’action commune dans le cadre du ‘’Plan Mattei’’ pour soutenir le développement en Afrique, outre la conjoncture régionale et internationale actuelle, notamment le génocide perpétré contre le peuple palestinien sur les territoires palestiniens occupés, particulièrement à Ghaza », conclut la même source.