La réception du Premier ministre par les hautes autorités koweïtiennes témoigne de la qualité des relations entre les deux pays. Entre l'Algérie et le Koweït, les relations diplomatiques ont été toujours privilégiées.

Hier, au Koweït, le Premier ministre, Nadir Larbaoui a transmis, les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son frère, l'Émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, suite au décès de Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, indique un communiqué des services du Premier ministre. «Représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, est arrivé, ce jour, au Koweït accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, où il a été reçu par l'Émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah», précise le communiqué. Le Premier ministre a transmis «les condoléances du président de la République à son frère suite au décès du regretté Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah».

À cette occasion, l'Émir de l'État du Koweït a exprimé «ses vifs remerciements et son estime pour le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algérien pour leurs condoléances et leur sincère sympathie dans cette douloureuse épreuve», saluant «les relations privilégiées entre les deux pays frères et rappelant sa participation au Sommet arabe tenu à Alger et le rôle important du président de la République dans le succès de cette rencontre», conclut la même source. Samedi, le président Tebboune avait adressé un message de condoléances au prince héritier de l'État frère du Koweït, Cheikh Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, suite au décès de l'Émir de l'État du Koweït, Son Altesse Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, «Nous perdons avec sa disparition, un brave et cher frère ayant contribué à la gloire et au développement de son pays où il a mené avec la famille Al-Sabah un parcours glorieux ayant promu nos frères au Koweït à de hauts niveaux de développement durable et à une vie digne dans la sagesse et la clairvoyance, par lesquelles il a entouré, avec soin, les enfants de l'État du Koweït et veillé à assumer un rôle honorable et sincère vis-à-vis des causes de la nation arabo-musulmane», a affirmé le président Tebboune. «L'Histoire retiendra de notre regretté Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah et de la noble famille Al-Sabah, la main tendue aux efforts louables en vue de resserrer les rangs de toute la nation arabo-musulmane», a-t-il souligné.